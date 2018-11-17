CIA: Kaşıkçının ölüm emrini Veliaht Prens Selman verdi

"KARDEŞİ, PRENS'İN YÖNLENDİRMESİYLE KAŞIKÇI'YA KONSOLOSLUKTAN BELGELERİNİ ALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

CIA'in bu sonuca ulaşırken, Veliaht Prens'in kardeşi Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman'ın, Kaşıkçı ile yaptığı bir telefon görüşmesinin de olduğu birçok istihbarat kaynağını incelediği aktarıldı.

İddialara göre, ABD istihbaratının dinlemelerine takılan görüşmede Halid bin Selman, Kaşıkçı'ya İstanbul'daki Başkonsolosluğa gidip belgelerini almasını, bunun güvenli olacağını söyledi.