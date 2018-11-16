İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler

Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Üç tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye'nin askeri gücü de dünyanın sayılı güçleri arasında.

16 Kasım 2018 Cuma, 12:33:32 Güncelleme: 13:08:12
İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler

Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...

İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler

Slovenya

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 2

Mayın gemisi: 0

İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler

Surinam

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler

Somali

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 11

Mayın gemisi: 0

İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler

Türkmenistan

Toplam donanma varlığı: 4

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 6

Mayın gemisi: 0

DİĞER GALERİLER