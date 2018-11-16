İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler
Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Üç tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye'nin askeri gücü de dünyanın sayılı güçleri arasında.
16 Kasım 2018 Cuma, 12:33:32
Güncelleme: 13:08:12
Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...
Slovenya
Toplam donanma varlığı: 0
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 2
Mayın gemisi: 0
Surinam
Toplam donanma varlığı: 0
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 3
Mayın gemisi: 0
Somali
Toplam donanma varlığı: 0
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 11
Mayın gemisi: 0
Türkmenistan
Toplam donanma varlığı: 4
Uçak gemisi: 0
Fırkateyn: 0
Destroyer: 0
Korvet: 0
Denizaltı: 0
Devriye gemisi: 6
Mayın gemisi: 0