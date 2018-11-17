Şili'yi ayağa kaldıran olay! Sokaklar savaş alanına döndü

Operasyonlar sırasında yerli halka mensup bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine protesto gösterileri düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin çağrısıyla sokaklar adeta savaş alanına döndü.

17 Kasım 2018 Cumartesi, 07:31:03 Güncelleme: 07:34:30
Şiliyi ayağa kaldıran olay! Sokaklar savaş alanına döndü

Öldürülen yerlinin intikamı için şehri yaktılar...

Şiliyi ayağa kaldıran olay! Sokaklar savaş alanına döndü

Operasyon esnasında yerel halka mensup bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine protesto gösterileri düzenlendi.

Şiliyi ayağa kaldıran olay! Sokaklar savaş alanına döndü

Şili'nin güneyindeki La Araucana bölgesinde iki gün önce "Orman Komutanlığı" operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında yerel Mapuche halkına mensup Camilo Catrillanca isimli bir genç polis kurşunu ile öldürüldü. 24 yaşındaki Catrillanca'nın öldürülmesi üzerine ülkedeki üniversiteler eylem kararı aldı.

Şiliyi ayağa kaldıran olay! Sokaklar savaş alanına döndü

Şili Üniversitesi öğrenci grubu tarafından yapılan eylem çağrısına yüzlerce öğrenci destek verdi. Üniversite öğrencilerinin çağrısıyla sokaklar savaş alanına döndü. Başkentin en büyük meydanına barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı. Tüm şehirler, benzer görüntülere sahne oldu.

Şiliyi ayağa kaldıran olay! Sokaklar savaş alanına döndü

Başkent Santiago'nun merkezi kabul edilen Plaza Italia'da toplanan yüzlerce öğrenci, Başkanlık Sarayının bulunduğu La Moneda'ya yürüyüşe geçti. Ana arterleri Plaza Italia'yı bağlayan yollara barikatlar kuruldu. Barikatlar, etkinin artırılması için ateşe verildi. Santa Isabel metro istasyonunun asansörü yakıldı, iki polis aracı ateşe verildi. İki halk otobüsünün yakılması dışında bir eczane yağmalandı. Polis gözaltına alınanların sayısını ise bildirmedi.

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