Şiliyi ayağa kaldıran olay! Sokaklar savaş alanına döndü

Şili'yi ayağa kaldıran olay! Sokaklar savaş alanına döndü
Operasyonlar sırasında yerli halka mensup bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine protesto gösterileri düzenlendi. Üniversite öğrencilerinin çağrısıyla sokaklar adeta savaş alanına döndü.
Şili'nin güneyindeki La Araucana bölgesinde iki gün önce "Orman Komutanlığı" operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında yerel Mapuche halkına mensup Camilo Catrillanca isimli bir genç polis kurşunu ile öldürüldü. 24 yaşındaki Catrillanca'nın öldürülmesi üzerine ülkedeki üniversiteler eylem kararı aldı.
Başkent Santiago'nun merkezi kabul edilen Plaza Italia'da toplanan yüzlerce öğrenci, Başkanlık Sarayının bulunduğu La Moneda'ya yürüyüşe geçti. Ana arterleri Plaza Italia'yı bağlayan yollara barikatlar kuruldu. Barikatlar, etkinin artırılması için ateşe verildi. Santa Isabel metro istasyonunun asansörü yakıldı, iki polis aracı ateşe verildi. İki halk otobüsünün yakılması dışında bir eczane yağmalandı. Polis gözaltına alınanların sayısını ise bildirmedi.