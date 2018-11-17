Şiliyi ayağa kaldıran olay! Sokaklar savaş alanına döndü

Şili Üniversitesi öğrenci grubu tarafından yapılan eylem çağrısına yüzlerce öğrenci destek verdi. Üniversite öğrencilerinin çağrısıyla sokaklar savaş alanına döndü. Başkentin en büyük meydanına barikatlar kuruldu, ateşler yakıldı. Tüm şehirler, benzer görüntülere sahne oldu.