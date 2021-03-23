Dünya SİHA'lara hayran kaldı! İngilizlerden flaş adım! İngiliz ordusunun yeni savunma stratejisine SİHA damgası!
Dağlık Karabağ'da gidişatın seyrini değiştiren SİHA'lar hala dünyanın en çok konuştuğu silah olmaya devam ediyor. Birçok ülke SİHA siparişi verirken bazı ülkeler ise SİHA'ları ilham alarak ordularında değişime gidiyor. Gelen son dakika haberine göre, İngiltere'nin yeni savunma strateji belgesinde, Libya ve Dağlık Karabağ'da silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğu, asker sayısının azaltılmasının planlandığı İngiliz ordusunda SİHA ve yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği bildirildi.
Hükümetin 16 Mart'ta açıkladığı ve son yılların en kapsamlı dış politika ve ulusal güvenlik revizyonunu içeren "Rekabetçi Bir Çağda Küresel Britanya" başlıklı savunma stratejilerinin bir parçası olarak yayımlanan 69 sayfalık belgede, İngiliz ordusunun ortaya çıkacak yeni tehditlere karşı hazır olmasını sağlayacak tedbirlere ilişkin bilgiler yer alıyor.
SAVUNMA EKİPMANLARINA 4 YIL İÇİNDE 85 MİLYAR STERLİN HARCANACAK
Belgede, Birleşik Krallık silahlı kuvvetlerinin kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarda sürekli bir düşünce değişikliğiyle "tehdit odaklı entegre bir güç" haline gelmesinin sağlanacağı, bu kapsamda savunma ekipmanına 4 yıl içinde 85 milyar sterlin harcanacağı, bu bütçeyle silahlı kuvvetlerin rekabetçi yapıya kavuşması ve kararlı bir şekilde savaşma kabiliyetlerine sahip olmasının amaçlandığı kaydedildi.
Uzayın askeri operasyonlar için "çok önemli" olduğuna işaret edilen belgede, bu kapsamda 1 Nisan 2021'de silahlı kuvvetlere bağlı "uzay komutanlığının" göreve başlayacağı, Ulusal Uzay Operasyonları Merkezi ve Uzay Akademisinin 1,4 milyar sterlinlik yatırımla tamamlanacağı, gelecek 10 yıl içinde "Skynet 6" iletişim uydusu programına 5 milyar sterlin yatırım yapılacağı belirtildi.