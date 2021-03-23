Dünya SİHA'lara hayran kaldı! İngilizlerden flaş adım! İngiliz ordusunun yeni savunma stratejisine SİHA damgası!

Dağlık Karabağ'da gidişatın seyrini değiştiren SİHA'lar hala dünyanın en çok konuştuğu silah olmaya devam ediyor. Birçok ülke SİHA siparişi verirken bazı ülkeler ise SİHA'ları ilham alarak ordularında değişime gidiyor. Gelen son dakika haberine göre, İngiltere'nin yeni savunma strateji belgesinde, Libya ve Dağlık Karabağ'da silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğu, asker sayısının azaltılmasının planlandığı İngiliz ordusunda SİHA ve yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği bildirildi.

23.03.2021 10:15 - Son Güncelleme: 23.03.2021 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





