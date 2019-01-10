CIA 50 yıldır gizliyordu! Nuh'un Gemisi nerede? Ağrı Dağında mı?

Günümüzden 7 bin 500 yıl önce yapılan Nuh'un Gemisi, tanrının büyük bir sel tufanı sebebiyle Hz. Nuh'a, ailesi ve dünyadaki hayvanlardan birer çifti taşıyabilecek şekilde inşa etmesini buyurduğu gemidir.

AĞRI DAĞINDA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

1949'da Türkiye'de görüntülendi. Peki Nuh'un Gemisi gerçekten Ağrı Dağı'nda mı?