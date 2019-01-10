CIA 50 yıldır gizliyordu! Nuh'un Gemisi nerede? Ağrı Dağında mı?

Nuh'un Gemisi efsanesini bilmeyeniniz yoktur. Büyük Tufan'dan sonra karaya oturdu. Efsanesi ise bundan sonra başlıyor zaten. Nuh'un Gemisi'nin karaya oturduğu yer olarak Ağrı Dağı'nın tepesi olarak gösteriliyor. Peki Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı gerçekten? CIA'in 50 yıldır gizlediği o bilgi sizi çok şaşırtacak.

10 Ocak 2019 Perşembe, 09:39:01 Güncelleme: 10:06:01
CIA 50 yıldır gizliyordu! Nuh'un Gemisi nerede? Ağrı Dağında mı?

Günümüzden 7 bin 500 yıl önce yapılan Nuh'un Gemisi, tanrının büyük bir sel tufanı sebebiyle Hz. Nuh'a, ailesi ve dünyadaki hayvanlardan birer çifti taşıyabilecek şekilde inşa etmesini buyurduğu gemidir.

AĞRI DAĞINDA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

1949'da Türkiye'de görüntülendi. Peki Nuh'un Gemisi gerçekten Ağrı Dağı'nda mı?

CIA 50 yıldır gizliyordu! Nuh'un Gemisi nerede? Ağrı Dağında mı?

Nuh peygambere gemiyi inşa etti ve tufana hazırlandı.

CIA 50 yıldır gizliyordu! Nuh'un Gemisi nerede? Ağrı Dağında mı?

Nuh'un Gemisi 150 gün boyunca süren Büyük Tufan boyunca suda kaldı.

CIA 50 yıldır gizliyordu! Nuh'un Gemisi nerede? Ağrı Dağında mı?

Suların çekilmesi ile beraber Nuh'un Gemisi tekrar karaya oturdu.

CIA 50 yıldır gizliyordu! Nuh'un Gemisi nerede? Ağrı Dağında mı?

M.S. 263 ile 339 yılları yaşamış piskopos Caesarea'lı Eusebius'tan bu yana Nuh'un Gemisi'ni arama çalışmaları devam ediyor.

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