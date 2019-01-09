İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri

Dünyaca ünlü şarkıcılar, mankenler, oyuncular... Din tercihlerini pek ön planda tutmasalar da, haklarında bu gerçek pek az bilinse de, dünyaca ünlü bu isimler Müslüman. Kimisi zaten Müslüman'dı, kimisi sonradan Müslüman oldu. İşte Hollywood'un dünyaca ünlü Müslüman ünlüleri.

9 Ocak 2019 Çarşamba, 21:31:13 Güncelleme: 21:53:58
İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri

Kimi şarkıcı, kimi manken, kimi de oyuncu! Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlüler aslında Müslüman kökenli... İşte dünyada en çok tanınan Müslüman ünlüler

İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri

Son yıllarda yıldızı parlayan, en son Victoria Secret melekleri arasında yer alan dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in kökleri Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor.

İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri

Köklerini her daim dışa vurmaktan çekinmeyen Gigi Hadid'in babası Müslüman, annesi ise Hristiyan.

İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri
İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri

Hadid kardeşlerin bir diğeri olan Bella Hadid de her fırsatta Müslüman olduğunu dile getiriyor.

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