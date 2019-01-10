Türk donanmasından dosta güven düşmana gözdağı (İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler)

Akdeniz çanağının en güçlü donanmalarından birine sahip olan Türkiye, savaş gemilerinden atılan gerçek mermilerle bir tatbikat gerçekleştirdi.

10 Ocak 2019 Perşembe, 20:14:56 Güncelleme: 20:20:30
Türk donanmasından dosta güven düşmana gözdağı (İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler)

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı fırkateyn, korvet, hücumbot ve karakol gemileri, yeni enerji kaynağı arayışları ile ön plana çıkan Doğu Akdeniz'de ve kıta sahanlığı gerginlikleriyle dikkat çeken Ege Denizi'nde Fiili Silah Atış Eğitimleri yaptı.

Türk donanmasından dosta güven düşmana gözdağı (İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler)

MİLGEM(Milli Gemi Projesi) ürünü korvetlerden de yapılan atışlarda yüksek isabet oranı göze çarptı. Donanmanın vurucu gücü fırkateynlerden atılan mermilerin ıssız bir adayı vurması görüntülenirken, deniz kuvvetlerimizin halen etkin gücü kanıtlandı.

Türk donanmasından dosta güven düşmana gözdağı (İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler)

İŞTE ÜLKELERİN DONANMA GÜÇLERİ

Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...

Türk donanmasından dosta güven düşmana gözdağı (İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler)

Slovenya

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 2

Mayın gemisi: 0

Türk donanmasından dosta güven düşmana gözdağı (İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler)

Surinam

Toplam donanma varlığı: 0

Uçak gemisi: 0

Fırkateyn: 0

Destroyer: 0

Korvet: 0

Denizaltı: 0

Devriye gemisi: 3

Mayın gemisi: 0

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