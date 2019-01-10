Türk donanmasından dosta güven düşmana gözdağı (İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler)
Akdeniz çanağının en güçlü donanmalarından birine sahip olan Türkiye, savaş gemilerinden atılan gerçek mermilerle bir tatbikat gerçekleştirdi.
10 Ocak 2019 Perşembe, 20:14:56 Güncelleme: 20:20:30
İŞTE ÜLKELERİN DONANMA GÜÇLERİ
Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...
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