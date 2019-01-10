Türk donanmasından dosta güven düşmana gözdağı (İşte en güçlü donanmaya sahip ülkeler)

İŞTE ÜLKELERİN DONANMA GÜÇLERİ

Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin donanma gücü de dünyada sayılı. Global Firepower ülkelerin deniz kuvvetlerindeki gemi sayılarını sıraladı. Listede kara ordusu güçlü olmasa da deniz gücüyle ön planda olan sürpriz ülkeler de var. İşte aralarında Türkiye'nin de olduğu liste...