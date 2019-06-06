İngilere Kraliçesi Elizabeth'in hakkında merak edilen o gerçek ortaya çıktı! Kraliçe Elizabeth'in sırrı...

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 93 yaşında. Yaşıtlarının aksine iş toplantılarını ziyaret ediyor, ciddi hükümet kararları alıyor. Kraliçe Elizabeth sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. Peki Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ne? İşte merak edenler için Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşamasının sırrı....