İngilere Kraliçesi Elizabeth'in hakkında merak edilen o gerçek ortaya çıktı! Kraliçe Elizabeth'in sırrı...
İngiltere Kraliçesi Elizabeth Alexandra Mary Windsor ya da bildiğimiz adıyla Kraliçe Elizabeth... Tam 93 yaşında ve hala ayakta, dinç. Tüm dünya onun yaşam sırlarını merak ediyor. Bu merak bazı iddiaların da ortaya atılmasına neden olmuştu tabi. Vampir olduğu ve insan kanı içtiği, yerine başkasının geçtiği gibi... Liste uzayıp gidiyor. Peki Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ne? İşte dünyanın merak ettiği o sırlar...
06.06.2019 11:53
- Son Güncelleme: 06.06.2019 12:08
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 93 yaşında. Yaşıtlarının aksine iş toplantılarını ziyaret ediyor, ciddi hükümet kararları alıyor. Kraliçe Elizabeth sadece sağlığı iyi olduğu için değil aynı zamanda profesyonel tıbbi yardım aldığı için kendini iyi hissediyor. Peki Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ne? İşte merak edenler için Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşamasının sırrı....
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