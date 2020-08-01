Çekiç ve bıçakla uykusunda öldürdüler! Ülke onları konuşuyor
Rusya'da aile içi taciz cinayet ile sonuçlandı. Üç kız kardeş olayın ardından hakim karşısına çıktı. Kendilerini yıllarca taciz eden ve şiddet gösteren babalarını uykusunda çekiç ve bıçakla öldüren kız kardeşlerin davası ülkeyi ayağa kaldırdı.
01.08.2020 15:16
- Son Güncelleme: 01.08.2020 15:52
Rusya'da cani bir baba, karısını evden kovup kendi kızlarına yıllarca işkence etti ve cinsel tacizde bulundu. Bir akşam babalarının uyumasını bekleyen kızları çekiç ve bıçakla sapık adamı öldürdü.
Cinayetle yargılanan taciz mağduru üç kız kardeşin davaları görüldü. Kardeşlerin mahkemesi ülkede büyük olay yarattı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da kendilerini yıllarca taciz eden babalarını uykusunda öldüren üç kız kardeşten ikisi, Krestina ve Angelina Kaçaturyan yargıç karşısına çıktı.
Olay sırasında 17 yaşında olan kardeşleri Maria'nın davası ayrı görülüyor. Maria da cinayetten yargılanıyor. Suçlu bulunmaları halinde kardeşlerin 20 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri belirtiliyor.
Krestina, Angelina ve Maria Kaçaturyan kardeşler hakkında cinayet davası açılması ülkede büyük tepkiye neden olmuştu.