İran'ın ABD saldırısında dikkat çeken saat detayı! Uzmanlar yorumladı: Bir propaganda savaşı var

Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin:

''Zaten ABD, İran'ı böyle bir şeye zorluyor. Bölgede, Irak'taki yeni safha İran'ın ve İran uzantılarının bölgeden gitmelerini sağlamak. Şimdiye kadar çok farklı bir politika izliyorlardı. Kasım Süleymani'ye bakarsak; Afganistan'dan Lübnan'dan Yemen'den çok geniş bir alandan sorumlu ve buralarda şahsi bağlantılara sahip birisi. Bu DEAŞ ile mücadelede Amerika bilerek İran'ın önünü açtı. İran güçlü olunca ister istemez Bahreyn Suudi Arabistan korkuyordu ve Amerika'yı buraya davet ediyorlardı. Şimdi Amerika hedef değiştirdi. İran'ı zayıflatmak gerektiği için. Ancak İran'ın boşluğunu kim dolduracak? Amerika herhalde bunu yapmıştır diye düşünüyorum. Kasım Süleymani'yi öldürmesinin sebebi budur. Ve İran Amerika'nın istediği cevabı verdi.



İran'ın bu saldırısı Kasım Süleymani'nin karşılığı değil. Ancak kamuoyunun baskısını azaltmak için; biz de gittik 15 füze attık. Çok büyük zayiat olduğunu sanmıyorum. Amerika'nın elinde zaten 13 senaryo vardı, bunların yerleri de bellidir büyük ihtimalle. 80 zayiat olduğunu sanmıyorum. Amerika, İran'a istediği cevabı verebilecek şekilde bir hazırlık yapıyordur büyük ihtimalle. Amerika anında bir karşılık verebilirdi. Vermemesinin sebebi şu; anında karşılık verse bu sefer tekrar Kasım Süleymani'den sonra bir suç daha işlemiş olacaktı.



İran'ın verebileceği en iyi cevap buydu. 500 km menzilli füzeleri seçmiş, farklı yerlerdeki hedefleri seçmemiş, özellikle Irak'ta cevap veriyor. Aynı zamanda "Ben Irak'ta kalıcıyım, beni gönderemezsin" diyor. Amerika'nın cevabı da şu olacak "Ben seni Irak unsurlarında istemiyorum" Bundan sonra göreceğiz, İran'ı zayıflatmaya uğraşacaklar.



BAE ve Suudi Arabistan tabi ki tehlikeye girer, eğer Amerika cevap verirse; bu cevap İran'ın canını acıtırsa. İsrail, özellikle ABD'yi İran'ın nükleer tesislerini vurma konusunda teşvik ediyor. İran, nükleer anlaşmalardan çekildi. Nükleer teknolojiyi edinmişti zaten ama yeteri kadar saf uranyum elde etmemişti. Şu anda ben İran'ın nükleer teknoloji için zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İsrail de diyor ki, öyle bir vuralım ki İran'ı 20-30 sene geriye gitsin diyor.



Öyle bir şey yapacaksa Amerika, gemileri ve seyir füzeleri tarafından İran'ın nükleer tesislerini hedef alabilir. Üçüncü dünya savaşı çıkar mı sanmıyorum. Bizim İran ile dostluğumuzu devam ettirmemiz gerekiyor. Zaten 1639'dan beri savaşmıyoruz İran ile. Evet sıcak çatışma olabilir, üçüncü dünya savaşı çıkacağını sanmıyorum. İki tarafın gücü farklı.



Türkiye ve Rusya'nın bu konuda yumuşatıcı rolü olabilir. Türkiye hem İran ile görüşüyor, hem Amerika'yla görüşüyor, hem Rusya ile de görüşüyor. Rusya'nın da bu konuda ilişkileri yumuşatıcı tarafı olabilir. Taraf tutmadan ne Türkiye ne Rusya, bu işi baskılamak suretiyle halledebilirler. Yoksa burada dünya savaşı çıkmaz ama boş yere insan ölür.''