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Gence'de sözün bittiği yer: Minik Narin'ini öptü kokladı mezara koydu

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye bir hafta içinde ikinci kez saldırdı. 10 kişinin öldüğü 11 Ekim saldırısından 6 gün sonra yine haydut devletin kente attığı füze onlarca binayı yerle bir etti. Hain saldırıya uykuda yakalanan Gence'de ikisi çocuk 14 kişi öldü, 55 kişi yaralandı.



SÖZÜN BİTTİĞİ YER MİNİK NARİN'İNİ ÖPTÜ KOKLADI, MEZARA KOYDU

Gence şehitlerinden 8'i dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Katliamda kaybettiği babası, oğlu, eşi ve kızları Nigar ile 10 aylık Narin'i toprağa veren Timur Halidov'un acısı yürekleri dağladı.

18.10.2020 23:05 - Son Güncelleme: 18.10.2020 23:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





