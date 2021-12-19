Bunu hiç duymadınız! Koronavirüsün şoke eden belirtisi! Koronavirüs geçiren kişilerde...

Hassalt kentindeki Jessa Hastanesi'nde yapılan çalışmaya göre, koronavirüse karşı oluşan bağışıklık hücrelerin güç istasyonları olan mitokondriye zarar vererek, su oluşturan ve kasların şişmesine neden olan enerji yakıtlarının kaybına yol açtığı aktarıldı.