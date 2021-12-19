Bunu hiç duymadınız! Koronavirüsün şoke eden belirtisi! Koronavirüs geçiren kişilerde...
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün daha önce duyulmamış bir belirtisi ortaya çıktı. Belçika'da yapılan araştırmaya göre, koronavirüsün kasların yüzde 60'tan fazla şişmesine neden olabileceği belirtildi.
19.12.2021 08:39
- Son Güncelleme: 19.12.2021 08:39
Belçika'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, koronavirüsün insanlarda kas yapısına etkisi incelendi.
Hassalt kentindeki Jessa Hastanesi'nde yapılan çalışmaya göre, koronavirüse karşı oluşan bağışıklık hücrelerin güç istasyonları olan mitokondriye zarar vererek, su oluşturan ve kasların şişmesine neden olan enerji yakıtlarının kaybına yol açtığı aktarıldı.