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Haberler Dünya Bunu hiç duymadınız! Koronavirüsün şoke eden belirtisi! Koronavirüs geçiren kişilerde...

Bunu hiç duymadınız! Koronavirüsün şoke eden belirtisi! Koronavirüs geçiren kişilerde...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün daha önce duyulmamış bir belirtisi ortaya çıktı. Belçika'da yapılan araştırmaya göre, koronavirüsün kasların yüzde 60'tan fazla şişmesine neden olabileceği belirtildi.

19.12.2021 08:39 - Son Güncelleme: 19.12.2021 08:39
Bunu hiç duymadınız! Koronavirüsün şoke eden belirtisi! Koronavirüs geçiren kişilerde...

Belçika'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, koronavirüsün insanlarda kas yapısına etkisi incelendi.

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Bunu hiç duymadınız! Koronavirüsün şoke eden belirtisi! Koronavirüs geçiren kişilerde...

Araştırmada, koronavirüsün kasların yüzde 60'tan fazla şişmesine neden olabileceği belirtildi.

Bunu hiç duymadınız! Koronavirüsün şoke eden belirtisi! Koronavirüs geçiren kişilerde...

Hassalt kentindeki Jessa Hastanesi'nde yapılan çalışmaya göre, koronavirüse karşı oluşan bağışıklık hücrelerin güç istasyonları olan mitokondriye zarar vererek, su oluşturan ve kasların şişmesine neden olan enerji yakıtlarının kaybına yol açtığı aktarıldı.

Bunu hiç duymadınız! Koronavirüsün şoke eden belirtisi! Koronavirüs geçiren kişilerde...

Bununla birlikte bilim insanları 18 hastadan alınan örnekler neticesinde dört kişinin kaslarının normal seviyenin üzerine çıktığını tespit etti.

Bunu hiç duymadınız! Koronavirüsün şoke eden belirtisi! Koronavirüs geçiren kişilerde...

'GEÇİCİ BİR SEMPTOM'
Araştırma sonrasında rapor hazırlayan çalışmanın başındaki Dr. Toon Mostien, bu tür şişmenin kas liflerinin ölmesine yol açabileceğini ancak boyuttaki artışın muhtemelen geçici bir semptom olduğunu söyledi.

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