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Japon şarkıcı Kanda Sayaka kaldığı otelin balkonundan düşerek öldü

Japon şarkıcının feci sonu. Japon ses ve performans sanatçısı Kanda Sayaka kaldığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Oyunculuk da yapan Kanda, aktör Kanda Masaki ve şarkıcı Matsuda Seiko'nun kızıydı.

AA
19.12.2021 10:24 - Son Güncelleme: 19.12.2021 10:24
Japon şarkıcı Kanda Sayaka kaldığı otelin balkonundan düşerek öldü

Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Kanda, konser vermek için gittiği ülkenin kuzeyindeki Sapporo kentinde, kaldığı 22 katlı otelin 14. katında bulunan odasının balkonundan düştü.

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Japon şarkıcı Kanda Sayaka kaldığı otelin balkonundan düşerek öldü

35 yaşındaki kadın sanatçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Japon şarkıcı Kanda Sayaka kaldığı otelin balkonundan düşerek öldü

Emniyet birimlerinin olayda intihar ya da cinayet şüphesini araştırdığı aktarıldı.

Japon şarkıcı Kanda Sayaka kaldığı otelin balkonundan düşerek öldü

Şarkıcının yapımcı firması, önceki gün provaya çıkan Kanda'nın, hastalandığını söyleyerek konserini iptal ettiğini duyurmuştu.

Japon şarkıcı Kanda Sayaka kaldığı otelin balkonundan düşerek öldü

Kanda, Disney animasyonu "Frozen"ın Japonya versiyonunda Anna karakterini seslendirmesi sonrası ülke çapındaki popülerliğini artırmıştı.

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