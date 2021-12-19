Japon şarkıcı Kanda Sayaka kaldığı otelin balkonundan düşerek öldü
Japon şarkıcının feci sonu. Japon ses ve performans sanatçısı Kanda Sayaka kaldığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Oyunculuk da yapan Kanda, aktör Kanda Masaki ve şarkıcı Matsuda Seiko'nun kızıydı.
19.12.2021 10:24
- Son Güncelleme: 19.12.2021 10:24
Japon kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Kanda, konser vermek için gittiği ülkenin kuzeyindeki Sapporo kentinde, kaldığı 22 katlı otelin 14. katında bulunan odasının balkonundan düştü.
Kanda, Disney animasyonu "Frozen"ın Japonya versiyonunda Anna karakterini seslendirmesi sonrası ülke çapındaki popülerliğini artırmıştı.