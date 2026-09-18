KRALİYET AİLESİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kraliyet ailesi, prensip olarak bu tarz kitaplar hakkında resmi bir açıklama yapmama kuralını benimsemiş olsa da, iddiaların ciddiyeti karşısında oldukça nadir bir hamle yaparak sessizliğini bozdu. Buckingham Sarayı'ndan yayımlanan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Prensip olarak kitaplar hakkında yorum yapmasak da, Majesteleri, kardeşlik yasının acısının aklı bulandırabileceğini, muhakemeyi etkileyebileceğini ve anıları -böyle bir kayıp olayının üzerinden yıllar geçse bile- başkalarının asla tanımayacağı biçimde renklendirebileceğinin bilincindedir."