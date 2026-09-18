Buckingham Sarayı'nda panik: Prenses Diana’yı kardeşinin gözünden anlatan kitapta çarpıcı iddialar yer aldı
Prenses Diana'nın kardeşi Earl Spencer'ın kaleme aldığı ve kraliyet ailesinde büyük yankı uyandıran "Swan Song: Diana, My Sister" adlı anı kitabı; Prens Charles'ın cenaze töreni sırasındaki tartışmalı sözlerinden Diana'nın intiharın eşiğinden döndüğü zorlu ruhsal süreçlere kadar sarsıcı detayları gün yüzüne çıkarırken, Buckingham Sarayı'nın nadir görülen itiraz niteliğindeki açıklaması kraliyet gündemini sarstı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: