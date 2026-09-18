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Buckingham Sarayı'nda panik: Prenses Diana’yı kardeşinin gözünden anlatan kitapta çarpıcı iddialar yer aldı

Prenses Diana'nın kardeşi Earl Spencer'ın kaleme aldığı ve kraliyet ailesinde büyük yankı uyandıran "Swan Song: Diana, My Sister" adlı anı kitabı; Prens Charles'ın cenaze töreni sırasındaki tartışmalı sözlerinden Diana'nın intiharın eşiğinden döndüğü zorlu ruhsal süreçlere kadar sarsıcı detayları gün yüzüne çıkarırken, Buckingham Sarayı'nın nadir görülen itiraz niteliğindeki açıklaması kraliyet gündemini sarstı.

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Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

Prenses Diana'nın kardeşi Earl Charles Spencer'ın yazdığı "Swan Song: Diana, My Sister" adlı anı kitabı, İngiliz kraliyet ailesinde büyük bir deprem yarattı.

Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

"ONU YAKINDA UNUTACAĞIZ ZATEN"

Kitabın en büyük yankı uyandıran bölümlerinden biri, Prenses Diana'nın 31 Ağustos 1997'deki trajik ölümünün ardından düzenlenen cenaze töreni hazırlıkları sırasında yaşandı.

Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

Daily Mail'ın haberine göre, Earl Spencer, Kraliçe II. Elizabeth'in kıdemli bir yardımcısının kendisine, o sırada 15 yaşında olan Prens William ile 12 yaşında olan Prens Harry'nin annelerinin tabutunun arkasında yürüyeceğini söylediğini belirtti.

Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

İddiaya göre Spencer, Diana'nın asla böyle bir şeyi istemeyeceğini belirterek buna şiddetle karşı çıktı ve "Bu gerçekleşmeyecek" dedi. Bu diyalogun hemen ardından dönen Prens Charles (şimdiki Kral Charles) ile telefonda sert bir tartışma yaşadı.

Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

Spencer'ın iddiasına göre Charles, çocukların törende yürümesi konusunda ısrar etti. İkili arasındaki gerilim tırmanınca Charles, içinde biriktirdiği öfkeyi dışa vurarak telefonda "Kuşkun olmasın, onu yakında unutacağız zaten" şeklinde konuştu. Spencer kitapta bu cümle karşısında şoke olduğunu ve telefonu yüzüne kapattığını belirtiyor.

Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

PRENSES DIANA'NIN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN NELER YAŞANDI?

The Sun'ın haberine göre, Earl Spencer, Prens Charles'ın Diana'nın ölümünün hemen ardından kendisini aradığında son derece soğukkanlı hatta şaşkınlık ve üzüntünün aksine oldukça neşeli bir ses tonuna sahip olduğunu öne sürüyor.

Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

Spencer, o dönem geriye dönüp baktığında Charles'ın bu tepkisini, Diana'nın ölümünün onu sevmediği bir evlilikten ve sevdiği kadınla evlenmesinin önündeki engellerden kurtaracak bir fırsat olarak görmesine yorduğunu ifade ediyor.

Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

Bununla birlikte kitapta Kraliçe II. Elizabeth ile ilgili de dikkat çekici bir detay yer alıyor. Earl Spencer, Kraliçe'nin Diana'nın cenaze gününde, hayattayken elinden alınan "HRH" (Majesteleri) unvanını Diana'ya iade etmeyi teklif ettiğini öne sürüyor.

Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

DIANA'NIN HAYATINA SON VERMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNDEN BAHSETTİ

Kitapta yalnızca kraliyetle ilgili gerilimler değil, Diana'nın ruh sağlığına dair de sarsıcı tespitler bulunuyor. Earl Spencer, kız kardeşinin hayatının son dönemlerinde ciddi bir yalnızlık ve kapana kısılmışlık hissiyatı yaşadığını, kendisinin de inandığı üzere Diana'nın dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile reaksiyona duyarlı disforiye sahip olduğunu belirtiyor.

Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

Spencer, yoğun duygusal hassasiyetin ve eşi Charles'ın eleştirilerinin Diana'nın yaralarını derinleştirdiğini ifade ediyor.

Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

Spencer kitabında Diana'nın yaşadığı ağır psikolojik baskı nedeniyle İngiltere'nin en yüksek tebeşir kayalığı olan Beachy Head'e arabasıyla birkaç kez gittiğini, hayatına son vermeyi düşündüğünü ancak Prens William ve Prens Harry'ye olan sevgisinin onu bu adımdan vazgeçirdiğini de açıkladı.

Prenses Diana’yı kardeşinin gözünden anlatan kitap Buckingham Sarayı’nda paniğe neden oldu

KRALİYET AİLESİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kraliyet ailesi, prensip olarak bu tarz kitaplar hakkında resmi bir açıklama yapmama kuralını benimsemiş olsa da, iddiaların ciddiyeti karşısında oldukça nadir bir hamle yaparak sessizliğini bozdu. Buckingham Sarayı'ndan yayımlanan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Prensip olarak kitaplar hakkında yorum yapmasak da, Majesteleri, kardeşlik yasının acısının aklı bulandırabileceğini, muhakemeyi etkileyebileceğini ve anıları -böyle bir kayıp olayının üzerinden yıllar geçse bile- başkalarının asla tanımayacağı biçimde renklendirebileceğinin bilincindedir."

Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

Kraliyet uzmanları, Kral Charles'ın bu açıklamasını, Kraliçe II. Elizabeth'in geçmişte kriz yönetiminde kullandığı meşhur "Hatıralar değişiklik gösterebilir." çıkışına benzetirken, bu hamlenin, Spencer'ın hafızasını ve anlatımını net bir dille yalanlama amacı taşıdığını vurguluyor.

Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

SANSASYONEL KİTAP NEDEN ŞİMDİ YAYIMLANDI?

Önümüzdeki yıl Prenses Diana'nın ölümünün 30. yıl dönümü olacağını hatırlatan Earl Spencer, basından ve halktan sürekli olarak röportaj talepleri aldığını ifade ediyor.

Buckingham Sarayı Earl Spencer Diana kitabına yanıt verdi

Spencer, yanlış bilgilerin zamanla kabul görmüş gerçekler haline gelmesini istemediğini, Diana'yı kendi perspektifinden, olduğu gibi anlatmak ve onun mirasına sahip çıkmak amacıyla bu kitabı kaleme aldığını belirtiyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Buckingham Sarayında panik: Prenses Diananın hayatını anlatan anı kitabı çalındı
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Dünya