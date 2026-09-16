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"Bütün yollar Roma’ya çıkar" ezberi bozuldu: Asıl merkez İstanbul

Roma İmparatorluğu'nun 300 bin kilometrelik devasa yol ağını inceleyen uzmanlar, "bütün yollar Roma'ya çıkar" ezberini tarihe gömen çarpıcı sonuçlara ulaştı. Yapılan ayrıntılı analizler, Avrupa ile Asya'nın birleştiği benzersiz stratejik noktada yer alan İstanbul'un; Boğaziçi'ndeki antik feribot geçişleri ve eşsiz köprü görevi sayesinde, kıtalararası karayolu seyahatlerinde Roma'dan katbekat daha merkezi bir konumda olduğunu gözler önüne serdi.

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Bütün yollar Roma’ya çıkar ezberi bozuldu: Asıl merkez İstanbul

Roma İmparatorluğu'nun Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı boydan boya saran yaklaşık 300 bin kilometrelik devasa yol ağı üzerinde gerçekleştirilen ayrıntılı yapısal analizler, tarih boyunca dillerden düşmeyen "bütün yollar Roma'ya çıkar" ezberini kökten değiştirdi.

Bütün yollar Roma’ya çıkar ezberi bozuldu: Asıl merkez İstanbul

TÜM YOLLAR ROMA'YA ÇIKMIYOR

Reuters'ın haberine göre, antik dünyanın ilk kıta ölçekli ulaşım sistemini inceleyen uzmanlar, imparatorluğun gerçek ulaşım haritasını ve Türkiye sınırlarını da kapsayan stratejik merkezlerini gözler önüne serdi.

Bütün yollar Roma’ya çıkar ezberi bozuldu: Asıl merkez İstanbul

MÖ 20 yılında ilk imparator Augustus'un Roma Forumu'na diktiği Altın Miltaşı ile yolların simgesel başlangıç noktası belirlenmişti.

Bütün yollar Roma’ya çıkar ezberi bozuldu: Asıl merkez İstanbul

Ancak günümüzdeki araştırmalar, Roma'nın Akdeniz deniz taşımacılığı için stratejik bir noktada yer almasına rağmen, geniş kara yolu ağı sistemi içinde pek de merkezi bir konumda bulunmadığını ortaya koydu.

Bütün yollar Roma’ya çıkar ezberi bozuldu: Asıl merkez İstanbul

Eyalet başkentlerinin kendi bölgelerinde çok daha merkezi olduğu görülürken, Türkiye'den Ankara'nın yanı sıra Londra ve Korint gibi merkezlerin de yollar konumlarıyla idari ve mali işleri kolaylaştırdığı tespit edildi.

Bütün yollar Roma’ya çıkar ezberi bozuldu: Asıl merkez İstanbul

Ayrıca İtalya yarımadasındaki hareketlilik incelendiğinde, en merkezi yolun Roma'yı tamamen devre dışı bırakarak Adriyatik sahil şeridini takip ettiği anlaşıldı.

Bütün yollar Roma’ya çıkar ezberi bozuldu: Asıl merkez İstanbul

İSTANBUL ULAŞIM AĞININ KALBİNDE

Araştırmaya göre, imparatorluğun sonraki dönemlerinde başkent olan İstanbul, Avrupa ile Asya'nın birleştiği benzersiz stratejik noktasıyla kıtalararası karayolu seyahatleri için Roma'dan katbekat daha merkezi bir konumdaydı.

Bütün yollar Roma’ya çıkar ezberi bozuldu: Asıl merkez İstanbul

Boğaziçi üzerindeki antik feribot geçişleri ve Türkiye coğrafyasının sunduğu bu eşsiz köprü görevi, bölgeyi imparatorluk çapındaki ulaşım ağının tam kalbi haline getiriyordu.

Bütün yollar Roma’ya çıkar ezberi bozuldu: Asıl merkez İstanbul

BU YOLLAR GÜNÜMÜZDE DE KULLANILMAYA DEVAM EDİYOR

Romalı mühendislerin kırma taş, çakıl ve harç gibi dayanıklı malzemeler kullanarak inşa ettiği bu devasa ağ, güneyde Fas ve Arabistan çöllerinden, kuzey ve batıda İskoçya ile Atlantik Okyanusu'na kadar uzanıyordu.

Bütün yollar Roma’ya çıkar ezberi bozuldu: Asıl merkez İstanbul

Bu yollar, imparatorluğun yıkılmasının ardından bile yüzyıllarca kullanılmaya devam etti. Uzmanlar, günümüzdeki pek çok modern otoyolun hâlâ bu antik Roma yollarının rotasını takip ettiğini vurguluyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Dünya