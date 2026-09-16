"Bütün yollar Roma’ya çıkar" ezberi bozuldu: Asıl merkez İstanbul
Roma İmparatorluğu'nun 300 bin kilometrelik devasa yol ağını inceleyen uzmanlar, "bütün yollar Roma'ya çıkar" ezberini tarihe gömen çarpıcı sonuçlara ulaştı. Yapılan ayrıntılı analizler, Avrupa ile Asya'nın birleştiği benzersiz stratejik noktada yer alan İstanbul'un; Boğaziçi'ndeki antik feribot geçişleri ve eşsiz köprü görevi sayesinde, kıtalararası karayolu seyahatlerinde Roma'dan katbekat daha merkezi bir konumda olduğunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: