29 Ekim Cumhuriyet Bayramı videosu Yunanistan'ın uykularını kaçırdı! Yunan medyası manşetlerine böyle taşıdı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki tarihi mekanlarda "Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temasıyla yapılan 3 boyutlu gösteriler Yunanistan'ın aklını almaya yetti. Yunan medyası tek tek manşetine taşırken 'kışkırtıcı' dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İletişim Başkanlığı' İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı, Galata Kulesi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası ve Cumhuriyet Müzesi duvarlarına yansıyan, son teknoloji tasarımların kullanıldığı 3 boyutlu görselleri izleyici ile buluşturdu. "Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temalı mapping gösterileri Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını bu görüntüleri yeni bir meydan okuma olarak niteledi, Skandal ifadeler kullandı.
"Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temalı mapping gösterileri, "Çift başlı bir kartaldık kanat açtık tarihe. Kök saldık çınar olduk 3 kıta 7 iklime. Hilalimiz yıldızlandı al kanlara boyandı, bayrak oldu Cumhuriyete. Kenetlenip şahlandık devlet millet el ele. Bak eşiğindeyiz şimdi o büyük hayalin. Deden, ceddin, baban neslin. Duysun dünya. En kahraman Türk milleti. Bak Türkiye Yüzyılı geliyor, daha çok parlıyor ayı yıldızı Türk'ün." sözleri ile başladı.
Gösterilerde, Cumhuriyetin kuruluşundan Türkiye Yüzyılı'na uzanan zaman yolculuğunda Türkiye'nin başarı hikayeleri, teknolojide, bilimde, altyapıda, sağlıkta, eğitimde ve savunmada hayata geçirdiği projeler vatandaşlara görsel şovlarla aktarıldı.
Türkiye Yüzyılı'na, Yesevi'nin, Yunus'un, Hacı Bektaş Veli'nin, Mevlana'nın öğretileriyle ışık tutan gösteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür." sözü ile Türkiye Cumhuriyeti'nin mazluma uzattığı ele dikkati çekti.