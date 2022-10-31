29 Ekim Cumhuriyet Bayramı videosu Yunanistan’ın uykularını kaçırdı! Yunan medyası manşetlerine böyle taşıdı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İletişim Başkanlığı' İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı, Galata Kulesi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası ve Cumhuriyet Müzesi duvarlarına yansıyan, son teknoloji tasarımların kullanıldığı 3 boyutlu görselleri izleyici ile buluşturdu. "Cumhuriyetle Büyüyoruz, Türkiye Yüzyılı'na Giriyoruz" temalı mapping gösterileri Yunanistan'da gündem oldu. Yunan basını bu görüntüleri yeni bir meydan okuma olarak niteledi, Skandal ifadeler kullandı.