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Bu iddia çok konuşulur: Putin şubat ayında kanser ameliyatı oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubat ayında kanser ameliyatı olduğu öne sürüldü. İddianın sahibi ise tanıdık bir isim: Valeri Solovey. Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde Halkla İlişkiler Departmanı'nın başındayken üniversite yönetiminin talebi üzerine Haziran 2019'da görevinden istifa eden Valeri Dimitriyeviç Solovey, iddiasını "karar mekanizmasının merkezindeki" kaynaklara dayandırdı.

21.11.2020 08:58 - Son Güncelleme: 21.11.2020 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





