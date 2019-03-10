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Bu buluşlar gelecekte dünyanın kaderini değiştirecek!

Küresel ısınma, iklim değişikliği ilerleyen zamanlarda Dünya'nın daha kötü bir yer olmasına neden olabilir. Böyle giderse milyar yaşındaki gezegeni, birkaç yüz yılda yiyip bitireceğimizin geç de olsa farkına vardık. İşte dünyamızın kaderini değiştirmesi umulan çevreci icat ya da fikirler..

10.03.2019 07:08 - Son Güncelleme: 10.03.2019 07:08
Bu buluşlar gelecekte dünyanın kaderini değiştirecek!

Böyle giderse milyar yaşındaki gezegeni, birkaç yüz yılda yiyip bitireceğimizin geç de olsa farkına vardık. İşte dünyamızın kaderini değiştirmesi umulan çevreci icat ya da fikirler..

Bu buluşlar gelecekte dünyanın kaderini değiştirecek!

Elektriğe sahip olmayan bir çok fakir yerleşim alanlarında yiyecekleri muhafaza etmek büyük bir sorun. Zaten kısıtlı olan yiyeceklerin buzdolabının olmaması sebebiyle kısa sürede bozulması yiyecek sıkıntısını daha da artırmaktadır. Nijeryalı Muhammed Bah Abba adlı kişi geliştirdiği çömlek buzdolabı bu sorunu büyük ölçüde çözmeyi başadı.

Bu buluşlar gelecekte dünyanın kaderini değiştirecek!

Mohammed Bah Abba, 2 dolara mal ettiği bu buluş sayesinde 100 bin dolarlık bir Rolex kazandı.

Bu buluşlar gelecekte dünyanın kaderini değiştirecek!

Geniş bir kabın içine kısmen ufak bir kap yerleştiriliyor, daha sonra aradaki boşluğa ıslak kum konuyor. Kapların üstü de ıslak kumaş parçasıyla örtülüyor. Buharlaşan su ısıyı da beraberinde götürüyor ve böylece yüzey ısısı düşmüş oluyor.

Bu buluşlar gelecekte dünyanın kaderini değiştirecek!

Ve iki tane çömleğin iç içe geçmesi ile icat ettiği elektriğe ihtiyacı olmayan çömlek buzdolabı yiyeceklerin uzun süre saklanabilmeyi sağlıyor. Böyle bir kabın içinde domates ve biber 3 hafta, diğer sebzeler 4 haftaya kadar saklanabiliyor

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