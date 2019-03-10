Bu buluşlar gelecekte dünyanın kaderini değiştirecek!
Küresel ısınma, iklim değişikliği ilerleyen zamanlarda Dünya'nın daha kötü bir yer olmasına neden olabilir. Böyle giderse milyar yaşındaki gezegeni, birkaç yüz yılda yiyip bitireceğimizin geç de olsa farkına vardık. İşte dünyamızın kaderini değiştirmesi umulan çevreci icat ya da fikirler..
10.03.2019 07:08
- Son Güncelleme: 10.03.2019 07:08
Elektriğe sahip olmayan bir çok fakir yerleşim alanlarında yiyecekleri muhafaza etmek büyük bir sorun. Zaten kısıtlı olan yiyeceklerin buzdolabının olmaması sebebiyle kısa sürede bozulması yiyecek sıkıntısını daha da artırmaktadır. Nijeryalı Muhammed Bah Abba adlı kişi geliştirdiği çömlek buzdolabı bu sorunu büyük ölçüde çözmeyi başadı.
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