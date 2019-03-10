Bu buluşlar gelecekte dünyanın kaderini değiştirecek!

Ve iki tane çömleğin iç içe geçmesi ile icat ettiği elektriğe ihtiyacı olmayan çömlek buzdolabı yiyeceklerin uzun süre saklanabilmeyi sağlıyor. Böyle bir kabın içinde domates ve biber 3 hafta, diğer sebzeler 4 haftaya kadar saklanabiliyor