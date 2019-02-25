Brezilya'da ormanda bulunan balina dünyayı şoke etti!
Sualtı dünyası ev sahipliği yaptığı ilginç canlılarla insanların daima ilgisini çekmiştir. Ancak bu kez sualtından değil, ormandan bir su canlısı dünyayı şaşkına çevirdi. Nasıl mı? İşte detaylar...
25.02.2019 17:38
- Son Güncelleme: 25.02.2019 17:38
Brezilya'da Amazon Nehri yakınlarında bulunan kambur balina bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Kambur balina Amazon Nehri civarında yaşayan bölge halkı tarafından deniz kenarından 15 metre uzaklıkta bulundu.
Brezilya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Bicho D'agua, balina üzerinde araştırmalar yaptı. Bicho D'agua'nın yaptığı ilk çalışmada balinanın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmadı.
Bazı balinalar Amazon Ormanları'nda kış sezonunda meydana gelen seller sebebiyle kıyıya vuruyor. Fakat balinaların Amazon Ormanları'na tuzlu suyun nehirlerde daha baskın olduğu yaz sezonunda giriş yaptığı biliniyor.
Bu durum ormanda bulunan balina vakasını daha da ilginç hale getiriyor. 8 metre uzunluğundaki balinanın yaklaşık 1 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Balinanın büyük olasılıkla annesinden ayrılarak yolunu şaşırdığı ve dev dalgalarla kıyıya vurduğu düşünülüyor.
Balina bedeni üzerinde araştırma yapan uzmanlar balinadan bazı örnekler topladı. Toplanan örnekler balinanın ölüm sebebine ışık tutacak.