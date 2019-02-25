Brezilya'da ormanda bulunan balina dünyayı şoke etti!

Sualtı dünyası ev sahipliği yaptığı ilginç canlılarla insanların daima ilgisini çekmiştir. Ancak bu kez sualtından değil, ormandan bir su canlısı dünyayı şaşkına çevirdi. Nasıl mı? İşte detaylar...

25.02.2019 17:38 - Son Güncelleme: 25.02.2019 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





