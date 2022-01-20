Böylesine nadir rastlanır! Fil ikiz doğurdu görenler şaştı kaldı
Böylesine nadir rastlanır! Görenler şaştı kaldı... Kenya'nın kuzeyindeki ulusal koruma alanında bulunan bir fil ikiz doğurdu. Bilinen son ikiz fil doğumunun 2006'da meydana geldiği aktarıldı. İşte detaylar...
20.01.2022 23:58
- Son Güncelleme: 21.01.2022 00:02
Böylesine nadir rastlanır! Görenler şaştı kaldı... Kenya'nın kuzeyindeki ulusal koruma alanında bulunan bir fil ikiz doğurdu.
Ülkenin kuzeyinde ulusal koruma alanında bulunan bir fil, biri erkek diğeri dişi olmak üzere ikiz doğurdu.
YÜZDE 1 İHTİMAL
Save the Elephants (Filleri Kurtar) adlı dernek tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ikizlerin fil doğumlarının sadece yüzde 1'ini oluşturduğunu ve bilinen son ikiz doğumunun 2006'da meydana geldiği aktarıldı.
YETERLİ SÜTÜ YOK
Douglas-Hamilton, anne filin çoğu zaman her iki yavruyu da beslemek için yeterli sütü olmadığını ifade etti.