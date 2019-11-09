Şimdiye kadar 200 erkekle ilişkiye giren "cinsellik bağımlısı" kadının hayatı bakın nasıl değişti!

İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Laurie Jade Woodruff'un anlattıkları medyada geniş yer buldu, tanışmak için sosyal medyayı kullanan cinsellik bağımlısı kadının hayatı sevgilisiyle birlikte gittiği yetişkin kulüplerinde değişti. Nemfomanyak Laurie Jade Woodruff, şimdiye kadar 200 erkekle ilişkiye girdiğini anlatıyor. Woodruff, bazı erkeklerle birkaç kez daha buluştuğunu ancak çoğuyla tek gecelik ilişkiye girdiğini söylüyor. Nemfomani olduğunu fark etmesi ise, sevgilisiyle birlikteyken oldu. İşte Laurie Jade Woodruff'un başından geçenler...

09.11.2019 12:12 - Son Güncelleme: 09.11.2019 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





