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Şimdiye kadar 200 erkekle ilişkiye giren "cinsellik bağımlısı" kadının hayatı bakın nasıl değişti!

İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Laurie Jade Woodruff'un anlattıkları medyada geniş yer buldu, tanışmak için sosyal medyayı kullanan cinsellik bağımlısı kadının hayatı sevgilisiyle birlikte gittiği yetişkin kulüplerinde değişti. Nemfomanyak Laurie Jade Woodruff, şimdiye kadar 200 erkekle ilişkiye girdiğini anlatıyor. Woodruff, bazı erkeklerle birkaç kez daha buluştuğunu ancak çoğuyla tek gecelik ilişkiye girdiğini söylüyor. Nemfomani olduğunu fark etmesi ise, sevgilisiyle birlikteyken oldu. İşte Laurie Jade Woodruff'un başından geçenler...

09.11.2019 12:12 - Son Güncelleme: 09.11.2019 12:12
Şimdiye kadar 200 erkekle ilişkiye giren cinsellik bağımlısı kadının hayatı bakın nasıl değişti!

Sosyal medya hesabını kullanarak erkeklerle tanıştı, haftada iki veya üç erkekle cinsel ilişkiye girdi. İngiltere, cinsellik bağımlısı 31 yaşındaki kadını konuşuyor.

Şimdiye kadar 200 erkekle ilişkiye giren cinsellik bağımlısı kadının hayatı bakın nasıl değişti!

Nemfomanyak Laurie Jade Woodruff, şimdiye kadar 200 erkekle ilişkiye girdiğini anlatıyor. Son yıllarda ise partnerlerini sosyal medyadan buldu.

Şimdiye kadar 200 erkekle ilişkiye giren cinsellik bağımlısı kadının hayatı bakın nasıl değişti!

"Sosyal medya erkekleri ayartmak için bir oyun alanı. Yabancılarla tanışmayı çok kolaylaştırdı. Artık bara gitmeye veya diğer uygulamalara gerek yok."

Şimdiye kadar 200 erkekle ilişkiye giren cinsellik bağımlısı kadının hayatı bakın nasıl değişti!

Erkeklerin fotoğraflarını beğenip kendisine mesaj gönderdiğini söylüyor: "Çok heyecanlı, yabancılarla buluşmak fantezilerimin doruğu ama isteklerimi kontrol edememek güçsüz hissettiriyor."

Şimdiye kadar 200 erkekle ilişkiye giren cinsellik bağımlısı kadının hayatı bakın nasıl değişti!

Bazı erkeklerle birkaç kez daha buluştuğunu ancak çoğuyla tek gecelik ilişkiye girdiğini anlatıyor. Nemfomani olduğunu farketmesi ise, sevgilisiyle birlikteyken oldu.

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