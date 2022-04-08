Boryspil Havalimanı'nın bombalanmasıyla mahsur kalan A400M nakliye uçaklarımız böyle görüntülendi
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından hemen önce Kiev'deki Türk vatandaşların tahliyesi için gönderilen ancak Rusya'nın Boryspil Havalimanını bombalaması nedeniyle havalimanında mahsur kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 A400M nakliye uçağı görüntülendi. Uçakların, emniyetinin sağlanması için de hem Rusya hem de Ukrayna ile temasların sürdüğü biliniyor.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş başlamadan birkaç saat önce Kiev'deki Türk vatandaşların tahliyesi için gönderilen ancak Rusya'nın Boryspil Havalimanını bombalaması nedeniyle havalimanında mahsur kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 A400M nakliye uçağı görüntülendi.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş başlamadan birkaç saat önce Kiev'de bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 A400M uçağı Boryspil Havalimanına iniş yapmıştı.
Ancak uçaklar havalimanına indikten bir süre sonra Rusya tarafından Boryspil Havalimanı bombalanmış, havalimanı kullanılamaz hale gelmişti. Tam 42 gündür Boryspil Havalimanında mahsur kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 adet A400M uçağı Sabah tarafından görüntülendi.
SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş başlamadan birkaç saat önce Eskişehir'den havalanan ve Boryspil Havalimanında mahsur kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M uçaklarının dönmesi için Ukrayna ve Rusya ile Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşmeleri devam ederken, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önümüzdeki günlerde olumlu bir sonuç beklediklerini belirtmişti.
24 Şubat tarihinde hem Türk vatandaşların tahliyesi hem de insani yardım maksadıyla gönderilen ancak hava sahasının kapalı olması sebebiyle Boryspil Havalimanında mahsur kalan uçakların, emniyetinin sağlanması için de hem Rusya hem de Ukrayna ile temasların sürdüğü biliniyor.