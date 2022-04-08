Boryspil Havalimanı’nın bombalanmasıyla mahsur kalan A400M nakliye uçaklarımız böyle görüntülendi

24 Şubat tarihinde hem Türk vatandaşların tahliyesi hem de insani yardım maksadıyla gönderilen ancak hava sahasının kapalı olması sebebiyle Boryspil Havalimanında mahsur kalan uçakların, emniyetinin sağlanması için de hem Rusya hem de Ukrayna ile temasların sürdüğü biliniyor.