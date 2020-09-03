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Eski Beyaz Saray sözcüsünden bomba gibi itiraf! "Önce bana göz kırptı sonra... 'Efendim, lütfen yapmayın"

ABD gündemine bomba gibi düşen olay! Eski Beyaz Saray sözcüsü Sanders anılarını yazdığı bir kitap kaleme aldı. Kitapta, yaşadığı şoke edici bir hadiseyi anlatan Sanders, olayı duyduğunda kahkaha koparan Trump'ın kendisine "Sana asılmış. Eşin ve çocukların seni özleyecek!" dediğini aktardı. İşte çarpıcı olayla ilgili detaylar...

03.09.2020 10:13 - Son Güncelleme: 03.09.2020 10:38
Bomba itiraf! Önce göz kırtpı sonra... 'Efendim, lütfen yapmayın'

Eski Beyaz Saray sözcüsü Sanders anılarını yazdığı bir kitap kaleme aldı. Kitapta, yaşadığı şoke edici bir hadiseyi anlatan Sanders, olayı duyduğunda kahkaha koparan Trump'ın kendisine "Sana asılmış. Eşin ve çocukların seni özleyecek!" dediğini aktardı.İşte son dakika haberinin detayları...

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Bomba itiraf! Önce göz kırtpı sonra... 'Efendim, lütfen yapmayın'

Beyaz Saray sözcülüğü yaptığı dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ateşli savunucularından biri olan Sarah Sanders kaleme aldığı anılarında yakın geçmişe dair ilginç bilgilere yer verdi.

Bomba itiraf! Önce göz kırtpı sonra... 'Efendim, lütfen yapmayın'

Sanders, Speaking for Myself: Faith, Freedom, and Fight of Our Live Inside the Trump White House (Kendi Adıma Konuşuyorum: Trump'ın Beyaz Saray'ında İnanç, Özgürlük ve Hayat Mücadelemiz) adlı bir kitap kaleme aldı.

Bomba itiraf! Önce göz kırtpı sonra... 'Efendim, lütfen yapmayın'

Sanders'ın kitabındaki en ilginç olaylardan biri de, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Trump arasında Haziran 2018'de Singapur'da gerçekleşen zirve sırasında başından geçenler.

Bomba itiraf! Önce göz kırtpı sonra... 'Efendim, lütfen yapmayın'

Gelecek hafta çıkacak kitabın bir kopyasını temin ettiğini belirten Guardian gazetesinin haberine göre Sanders, bahsi geçen görüşmede "Kim'in kendisine göz kırptığını" yazdı.

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