Eski Beyaz Saray sözcüsünden bomba gibi itiraf! "Önce bana göz kırptı sonra... 'Efendim, lütfen yapmayın"

Eski Beyaz Saray sözcüsü Sanders anılarını yazdığı bir kitap kaleme aldı. Kitapta, yaşadığı şoke edici bir hadiseyi anlatan Sanders, olayı duyduğunda kahkaha koparan Trump'ın kendisine "Sana asılmış. Eşin ve çocukların seni özleyecek!" dediğini aktardı.İşte son dakika haberinin detayları...