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ABD'nin yeni başkanı Biden'ın kızı Ashley Biden yeni 'Ivanka Trump' olacak! Uyuşturucu skandalıyla...

ABD'de dört yıl boyunca Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da siyaset sahnesindeydi. Öyle ki Ivanka Trump, başkanlık binası Beyaz Saray'da babasının baş danışmanları arasındaydı. Ancak babası Donald Trump gibi Ivanka Trump da tahtını devrediyor. Hem de kendisini geçebilecek bir isme. BD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'den bir kızı var. Sosyal hizmet uzmanı, aktivist ve moda tasarımcısı olan ve 2009 yılında uyuşturucu skandalına karışan Ashley Biden, en az Ivanka Trump kadar konuşulacağa benziyor.

17.11.2020 13:09 - Son Güncelleme: 17.11.2020 13:09
ABD'nin yeni başkanı Biden'ın kızı Ashley Biden yeni 'Ivanka Trump' olacak! Uyuşturucu skandalıyla...

ABD'de dört yıl boyunca Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da siyaset sahnesindeydi.

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ABD'nin yeni başkanı Biden'ın kızı Ashley Biden yeni 'Ivanka Trump' olacak! Uyuşturucu skandalıyla...

Öyle ki Ivanka Trump, başkanlık binası Beyaz Saray'da babasının baş danışmanları arasındaydı. 3 Kasım'daki başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazanmasıyla şimdi ABD, siyasette yeni bir "başkan kızı" görmeye hazırlanıyor.

ABD'nin yeni başkanı Biden'ın kızı Ashley Biden yeni 'Ivanka Trump' olacak! Uyuşturucu skandalıyla...

39 yaşındaki Ashley Biden, Joe Biden'ın Profesör Jill Biden'dan dünyaya gelen tek çocuğu. İlk eşinden olan oğlu Beau'yu 2015'te beyin kanserinden kaybeden Başkan, diğer oğlu Hunter'ın da uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ordudan kovulmasıyla zor günler geçirmişti.

ABD'nin yeni başkanı Biden'ın kızı Ashley Biden yeni 'Ivanka Trump' olacak! Uyuşturucu skandalıyla...

Yeni hükümette görev alıp almayacağı merak edilen Ashley Biden, 2012 yılında Howard Kerin ile evlendi.

ABD'nin yeni başkanı Biden'ın kızı Ashley Biden yeni 'Ivanka Trump' olacak! Uyuşturucu skandalıyla...

8 Haziran 1981 tarihinde Delaware eyaletinin Wilmington şehrinde dünyaya geldi. Katolik inancına göre yetiştirildi ve St. Joseph's'te vaftiz edildi. Çocukluğu boyunca, babası Delaware'den Amerika Birleşik Devletleri Senatörü olarak görev yaptı ve annesi eğitimci olarak çalıştı.

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