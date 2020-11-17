ABD'nin yeni başkanı Biden'ın kızı Ashley Biden yeni 'Ivanka Trump' olacak! Uyuşturucu skandalıyla...

8 Haziran 1981 tarihinde Delaware eyaletinin Wilmington şehrinde dünyaya geldi. Katolik inancına göre yetiştirildi ve St. Joseph's'te vaftiz edildi. Çocukluğu boyunca, babası Delaware'den Amerika Birleşik Devletleri Senatörü olarak görev yaptı ve annesi eğitimci olarak çalıştı.