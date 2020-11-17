ABD'nin yeni başkanı Biden'ın kızı Ashley Biden yeni 'Ivanka Trump' olacak! Uyuşturucu skandalıyla...
ABD'de dört yıl boyunca Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da siyaset sahnesindeydi. Öyle ki Ivanka Trump, başkanlık binası Beyaz Saray'da babasının baş danışmanları arasındaydı. Ancak babası Donald Trump gibi Ivanka Trump da tahtını devrediyor. Hem de kendisini geçebilecek bir isme. BD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'den bir kızı var. Sosyal hizmet uzmanı, aktivist ve moda tasarımcısı olan ve 2009 yılında uyuşturucu skandalına karışan Ashley Biden, en az Ivanka Trump kadar konuşulacağa benziyor.
17.11.2020 13:09
- Son Güncelleme: 17.11.2020 13:09
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