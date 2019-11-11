Film seti değil gerçeğin ta kendisi! Öyle bir özelliği var ki... (Dünyanın en ilginç ağaçları)

Oaxaca Ağacı, Meksika

Meksika'nın Oaxaca şehrinde yer alıyor. Meksika'nın en çok turist çeken ağacı. Dünyanın ne en eski ne de en uzun ağacı olmasına rağmen dünyanın alt gövdesi en kalın ağacı unvanını taşıyor.

Bu yüzden bu ağacın gövdesinde fotoğraf çektirmek ilgi çekici hale geliyor.