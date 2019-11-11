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Film seti değil gerçeğin ta kendisi! Öyle bir özelliği var ki... (Dünyanın en ilginç ağaçları)

Bu dünyadan olduklarına inanmanız imkansız... Sıcak günlerde serinlemek, meyvelerini tüketmek ama hepsinden önemlisi nefes alabilmek için ağaçlara ihtiyacımız var. Doğaya ve insanlara sağladıkları katkılardan dolayı tüm ağaçlar güzeldir. Fakat bazı ağaçlar diğerlerine göre biraz daha gösterişli oluyorlar. Dünyanın en ilginç ağaçlarını sizler için derledik.

11.11.2019 11:54 - Son Güncelleme: 11.11.2019 11:54
Film seti değil gerçeğin ta kendisi! Öyle bir özelliği var ki... (Dünyanın en ilginç ağaçları)

Wollemi Ananas Ağacı, Avustralya

Görünümüne bakınca çok sıradan bir ağaç. Ancak bu türün yaşadığı tarihi duyunca inanmak mümkün olmuyor.

Film seti değil gerçeğin ta kendisi! Öyle bir özelliği var ki... (Dünyanın en ilginç ağaçları)

Aynı türden 120 milyon yıllık bir fosil 1994'te bulununca bu tür ağaçlar koruma altına alındı. Bulunan fosil bu ağaçların dinazorlar çağını gördüğünün de bir kanıtı.

Film seti değil gerçeğin ta kendisi! Öyle bir özelliği var ki... (Dünyanın en ilginç ağaçları)

Ejder Ağacı, Kanarya Adaları, İspanya

1500 yıllık ağacın özelliği çok ilginç. Kesildiğinde kırmızı bir sıvı akıtıyor. Bu yüzden mitolojiyle bağ kurulmuş bir ağaç. Akan kırmızı sıvının Herkül'ün kanı olduğuna inanılıyor.

Film seti değil gerçeğin ta kendisi! Öyle bir özelliği var ki... (Dünyanın en ilginç ağaçları)

Tenerife şehrinin yakınlarında bulunan bu ağacı Kanarya Adaları'na uğrayan turistlerin mutlaka görmesi gerek.

Film seti değil gerçeğin ta kendisi! Öyle bir özelliği var ki... (Dünyanın en ilginç ağaçları)

Oaxaca Ağacı, Meksika

Meksika'nın Oaxaca şehrinde yer alıyor. Meksika'nın en çok turist çeken ağacı. Dünyanın ne en eski ne de en uzun ağacı olmasına rağmen dünyanın alt gövdesi en kalın ağacı unvanını taşıyor.

Bu yüzden bu ağacın gövdesinde fotoğraf çektirmek ilgi çekici hale geliyor.

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