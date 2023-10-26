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Batı sansürlüyor Filistinli aktivistler dünyaya haykırıyor! Sömürgeci İsrail etnik temizlik yapıyor: Silah üreticilerinin test laboratuvarı Gazze

Batı'nın desteğini arkasına alarak Gazze'de soykırıma imza atan İsrail, Batı'daki Yahudi lobisinin yardımıyla Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmasını engelliyor. 8 milyon Filistinliyi yerinden eden, milyonlarcasını Gazze'de dünyanın en büyük açık hava hapishanesine kapatan İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlileri ise gettolara hapsediyor. Tüm engellere rağmen İsrail'in uyguladığı etnik temizliği dünyaya haykıran Filistinli aktivistler, İsrail'in kara propagandasını anlattı.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 15:01 Güncelleme 26 Ekim 2023, 15:54
Batı sansürlüyor Filistinli aktivistler dünyaya haykırıyor! Sömürgeci İsrail etnik temizlik yapıyor: Silah üreticilerinin test laboratuvarı Gazze 1

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük darbe alan, "güçlü istihbarat" ve "güçlü ordu" konusundaki sözde itibarını kaybeden İsrail, günlerdir Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Tüm savaş suçlarını işleyen, Filistinlileri soykırıma tabi tutan İsrail, Batı'daki Yahudi lobisi ile bölgeden haber akışını da yönlendiriyor ve Filistinlilere kara propaganda uyguluyor.

Filistinli medya aktivistleri Filistin hakkında en çok sorulan soruları belgeleriyle cevapladı ve İsrail'in kara propagandalarını ortaya çıkardı.

Batı sansürlüyor Filistinli aktivistler dünyaya haykırıyor! Sömürgeci İsrail etnik temizlik yapıyor: Silah üreticilerinin test laboratuvarı Gazze 2

8 MİLYON FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail devleti Filistinlilerin etnik temizliği ile birlikte Filistin toprakları üzerine inşa edildi. Siyonist politika 8 milyon Filistinlinin yerinden edilip mülteci haline gelmesiyle ve geri kalanların ise gettolara hapsedilmesiyle sonuçlandı. İsrail ise Filistin'e uyguladığı kolonizasyonu meşrulaştırmak için gerçekleri çarpıttı ve çarpıtmaya da devam ediyor.

Batı sansürlüyor Filistinli aktivistler dünyaya haykırıyor! Sömürgeci İsrail etnik temizlik yapıyor: Silah üreticilerinin test laboratuvarı Gazze 3

GAZZE: DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA HAPİSHANESİ

1947'de BM Genel Kurulu'nun verdiği bölünme kararına göre Gazze'nin yüzölçümünün şimdikine göre kat kat fazlaydı. İsrail 1948'de Asqalan yani şimdiki ismi ile Aşkelon'u ve Najd yani yeni ismi ile Sderot'un da bulunduğu 247 köy ve kasabayı boşalttı. Buradaki Filistinliler Yafa'dan çıkarılanlarla birlikte Gazze "Şeridi" denilen açık hava hapishanesine sıkıştırıldı.

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