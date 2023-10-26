Batı sansürlüyor Filistinli aktivistler dünyaya haykırıyor! Sömürgeci İsrail etnik temizlik yapıyor: Silah üreticilerinin test laboratuvarı Gazze

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Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük darbe alan, "güçlü istihbarat" ve "güçlü ordu" konusundaki sözde itibarını kaybeden İsrail, günlerdir Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Tüm savaş suçlarını işleyen, Filistinlileri soykırıma tabi tutan İsrail, Batı'daki Yahudi lobisi ile bölgeden haber akışını da yönlendiriyor ve Filistinlilere kara propaganda uyguluyor.

Filistinli medya aktivistleri Filistin hakkında en çok sorulan soruları belgeleriyle cevapladı ve İsrail'in kara propagandalarını ortaya çıkardı.