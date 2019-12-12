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2035 yılında bu şehirler sular altında kalacak! Adım adım geliyor...

Pek çok kişi tarafından ciddiye alınmasa da, küresel ısınma tüm dünyayı tehdit eden bir durum. Bilim insanları tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini paylaştı. Korkunç bir felaketin dünyayı beklediği tarih ise 2035 olarak öngörülüyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda yaşanan erime deniz seviyesinde artışa neden oluyor. Önümüzdeki dönemde bu sürecin önüne geçilmezse dünyanın pek çok önemli kenti sular altında kalacak. 2035 yılına kadar gerekli adımlar atılmazsa bu şehirler sular altında kalacak.

12.12.2019 12:55 - Son Güncelleme: 12.12.2019 12:55
2035 yılında bu şehirler sular altında kalacak! Adım adım geliyor...

Ne yazık ki her geçen gün dünya kötü bir sona doğru ilerliyor! Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda yaşanan erime deniz seviyesinde artışa neden oluyor.

2035 yılında bu şehirler sular altında kalacak! Adım adım geliyor...

Önümüzdeki dönemde bu sürecin önüne geçilmezse dünyanın pek çok önemli kenti sular altında kalacak.

2035 yılında bu şehirler sular altında kalacak! Adım adım geliyor...

2035 yılına kadar gerekli adımlar atılmazsa Amsterdam, Şangay ve Bangkok gibi milyonlarca insanın yaşadığı kentler sular altında kalacak.

2035 yılında bu şehirler sular altında kalacak! Adım adım geliyor...

Yine bu şehirlerin yanında tehlikede olan diğer yerler olarak Mısır'ın İskenderiye, Manila, Şeyseller de gösteriliyor.

2035 yılında bu şehirler sular altında kalacak! Adım adım geliyor...

Ayrıca Mumbai, Cakarta ve dünyanın en beğenilen tatil yerlerinden Maldivler tehlikenin merkezinde. Öte yandan yıl yıl korkunç gerçeği ortaya çıkaran görüntüler ortaya çıktı.

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