2035 yılında bu şehirler sular altında kalacak! Adım adım geliyor...
Pek çok kişi tarafından ciddiye alınmasa da, küresel ısınma tüm dünyayı tehdit eden bir durum. Bilim insanları tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini paylaştı. Korkunç bir felaketin dünyayı beklediği tarih ise 2035 olarak öngörülüyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda yaşanan erime deniz seviyesinde artışa neden oluyor. Önümüzdeki dönemde bu sürecin önüne geçilmezse dünyanın pek çok önemli kenti sular altında kalacak. 2035 yılına kadar gerekli adımlar atılmazsa bu şehirler sular altında kalacak.
12.12.2019 12:55
- Son Güncelleme: 12.12.2019 12:55
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