Bir ülke daha SİHA alacak! "SİHA'lar kendini kanıtladı" diyerek duyurdular!
Dağlık Karbağ, Doğu Akdeniz ve Libya'daki üstün başarılarının ardından dünya Türk SİHA'larını konuşuyor. Birçok ülke SİHA almak için resmen sıraya girerken yeni bir açıklama daha geldi. Arap basına konuşan Irak Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak Bakanlar Kurulu'nun, Türkiye'den 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 SİHA alımını onayladığını belirtti.
03.12.2021 08:11
- Son Güncelleme: 03.12.2021 08:11
Arap dünyasının önde gelen medya organlarından olan Al Araby, Türk SİHA'larıyla ilgili önemli bir haber yayımladı.
"SİHA SATIN ALMA" BÜTÇESİNE ONAY
Al Araby'ye konuşan Irak Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak Bakanlar Kurulu'nun, Türkiye'den 100 milyon dolarlık Bayraktar TB2 SİHA alımını onayladığını kaydetti.
ONAY, SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN TALEBİ SONRASI GELDİ
Haberde, Bakanlar Kurulu'nun, Savunma Bakanlığı'nın önerisi üzerine Bayraktar TB2'lere onay verdiği belirtilrken, yakın zamanda bir Irak askeri heyetinin Ankara'ya gelerek Türk yetkililerle son durumu göreşeceği aktarıldı.