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Dubai Emiri'nin kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife'nin videosu ortalığı karıştıracak! Rehin tutulduğunu söyledi

Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un 2018'de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife, arkadaşlarına gönderdiği videolarda babasını kendisini rehin tutmakla suçladı. Prenses Latife, aynı zamanda Dubai Emiri de olan babasının kendisini tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmadan, pencere ve kapıları kapalı ve polisler tarafından korunan bir villada tek başına rehin tuttuğunu vurguladı. Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

16.02.2021 17:22 - Son Güncelleme: 16.02.2021 19:14
Dubai Emiri'nin kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife'nin videosu ortalığı karıştıracak! Rehin tutulduğunu söyledi

Hindistan'a kaçarken yakalanan ve 2018'den bu yana babası tarafından rehin tutulan Birleşik Arap Emirlikleri Prensesi Şeyha Latife Muhammed El Maktum'un son görüntüsünü, BBC dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

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Dubai Emiri'nin kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife'nin videosu ortalığı karıştıracak! Rehin tutulduğunu söyledi

BBC'nin Panorama programında gösterilen kayda göre, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı olan 35 yaşındaki Prenses Latife gizli görüntüyü arkadaşlarına gönderdi.

Dubai Emiri'nin kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife'nin videosu ortalığı karıştıracak! Rehin tutulduğunu söyledi

Babası tarafından esir tutulduğunu ve hayatından endişe duyduğunu söyleyen Prenses Latife, yaklaşık 1 dakika 20 saniyelik İngilizce gizli kaydı banyoda çektiğini ve yalnızca banyo kapısını kilitlemesine izin verildiğini söylüyor.

Dubai Emiri'nin kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife'nin videosu ortalığı karıştıracak! Rehin tutulduğunu söyledi

Hapishaneye çevrilen bir villada alıkonulduğunu aktaran Prenses Latife, binadaki tüm pencerelerin demir parmaklıklı olduğunu ve hiçbir pencereyi açmasına izin verilmediğini anlatıyor.

Dubai Emiri'nin kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Prenses Latife'nin videosu ortalığı karıştıracak! Rehin tutulduğunu söyledi

Villanın dışında beş, içeride ise iki polisin bulunduğunu dile getiren esir Prenses, temiz hava almak için bile dışarı çıkamadığını, ne zaman serbest bırakılacağına ilişkin bir bilgiye de sahip olmadığını bildiriyor.