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Haberler Dünya Bill Gates Türkiye'ye geldi 2. kez hacı oldu! Efes Antik Kenti ona özel olarak açıldı tam 2 saat boyunca...

Bill Gates Türkiye'ye geldi 2. kez hacı oldu! Efes Antik Kenti ona özel olarak açıldı tam 2 saat boyunca...

Dünyanın en zengin 4'üncü insanı unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan, yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, lüks yatıyla Türkiye'de... Bill Gates, 'Lana' isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder' ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Gates daha sonra özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu.

23.10.2021 10:56 - Son Güncelleme: 23.10.2021 11:32
Bill Gates Türkiye’ye geldi 2. kez hacı oldu! Efes Antik Kenti ona özel olarak açıldı tam 2 saat boyunca...

Dünyanın en zengin 4'üncü insanı unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan, yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 'Lana' isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder' ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi.

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Bill Gates Türkiye’ye geldi 2. kez hacı oldu! Efes Antik Kenti ona özel olarak açıldı tam 2 saat boyunca...

Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen 'Lana'da bir süre dinlenen Gates daha sonra özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu.

Bill Gates Türkiye’ye geldi 2. kez hacı oldu! Efes Antik Kenti ona özel olarak açıldı tam 2 saat boyunca...

Yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat, bugün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi.

Bill Gates Türkiye’ye geldi 2. kez hacı oldu! Efes Antik Kenti ona özel olarak açıldı tam 2 saat boyunca...

Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi 'Wayfinder' da eşlik etti.

Bill Gates Türkiye’ye geldi 2. kez hacı oldu! Efes Antik Kenti ona özel olarak açıldı tam 2 saat boyunca...

'Wayfinder'da Gates'in yakın korumaları ile personelin kaldığı öğrenildi. 146 milyar dolarlık servete sahip olan Bill Gates, bir süre 'Lana' isimli yatta dinlendikten sonra bugün saat 15.00 sıralarında özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki havaalanına indi.

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