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+18'lik korkunç görüntüler şoke etti! Ölüleri mezardan çıkartıp bakın ne yapıyorlar!

+18'lik korkunç görüntüler şoke etti! Ölüleri mezardan çıkartıp bakın ne yapıyorlar! Doğu Afrika'da Hint Okyanusu açıklarında bulunan ada ülkesi Madagaskar, dünyanın en tuhaf hatta kan donduran geleneklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Famadihana adını taşıyan festival sırasında insanlar ölen yakınlarını mezarlarından çıkarıp çeşitli dans figürleriyle kutlama düzenliyor. Afrika ülkesi Madagaskar'da düzenlenen bu festival sırasında insanlar ölen yakınlarının kemiklerini mezarlarından dikkatli bir şekilde çıkarıyor.

15.04.2020 11:56 - Son Güncelleme: 15.04.2020 11:56
+18'lik korkunç olay! Ölüleri mezardan çıkartıp dans ettiriyorlar

Ada ülkesi Madagaskar'da duyanların kanını donduracak bir festival düzenleniyor. Ülkede her yıl Famadihana adını taşıyan festival mezardan ölen yakınlarını çıkartıp müzik eşliğinde kutlama yapıyor. Nedeni ise ölen yakınların hatırlanması ve anıları yaşatmak.

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+18'lik korkunç olay! Ölüleri mezardan çıkartıp dans ettiriyorlar

Doğu Afrika'nın ada ülkesi Madagaskar, dünyanın en ürpertici festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor.

+18'lik korkunç olay! Ölüleri mezardan çıkartıp dans ettiriyorlar

Famadihana isimli bu festival Madagaskar'ın belirli bölgelerinde gerçekleştiriliyor.

+18'lik korkunç olay! Ölüleri mezardan çıkartıp dans ettiriyorlar

Famadihana festivali boyunca kabile üyeleri ölen yakınlarına yeni elbiseler giydiriyor.

+18'lik korkunç olay! Ölüleri mezardan çıkartıp dans ettiriyorlar

Kıyafet giydirdikleri ölen yakınlarının kemikleriyle birlikte geçit töreni düzenleyip canlı müzik eşliğinde dans ediyorlar.

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