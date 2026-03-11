BENZER YÖNTEMİ KULLANAN BAŞKA CANLILAR DA VAR
Su altında hava kabarcığı kullanarak nefes alma yöntemi doğada başka canlılarda da görülüyor. Örneğin "dalgıç çanı örümceği", ağdan oluşturduğu kubbe şeklindeki yapıyı hava kabarcıklarıyla doldurarak su altında adeta bir dalış çanı gibi kullanıyor.
Ayrıca bazı su böcekleri, sırtüstü yüzen böcekler ve dalgıç böcekleri de vücutlarının altında taşıdıkları hava kabarcıkları sayesinde su altında uzun süre kalabiliyor.
Araştırmanın sonuçları, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences'ta yayımlandı.
