SEL RİSKİNE KARŞI EVRİMSEL BİR ADAPTASYON

Uzmanlara göre bu özellik, bombus arısı kraliçelerinin kış uykusunu geçirdiği yer altı yuvalarının suyla dolması gibi durumlarda hayatta kalmasını sağlayan bir uyum mekanizması olabilir.

İklim değişikliği nedeniyle gelecekte sel olaylarının artabileceği düşünüldüğünde, bu adaptasyonun arı popülasyonlarının korunması açısından umut verici olduğu ifade ediliyor.