Su altında hayatta kalıyorlar! Bombus arılarının yeni yeteneği keşfedildi

Bilim insanları, bazı arıların su altında belirli bir süre hayatta kalabildiğini ortaya koydu. Üstelik bu ilginç keşif, araştırmacıların laboratuvardaki bir buzdolabını yanlışlıkla suyla doldurmasının ardından fark edildi.

Su altında hayatta kalıyorlar! Bombus arılarının yeni yeteneği keşfedildi - 1

Araştırmacılar, laboratuvardaki buzdolabının suyla dolmasının ardından içeride bulunan arıların günlerce su altında canlı kalabildiğini gözlemledi. Bu durum bilim insanlarını şaşırtırken, uçan böceklerin bu beklenmedik durumdan nasıl kurtulduğu uzun süre gizemini korudu. İşte o keşifin detayları…

Su altında hayatta kalıyorlar! Bombus arılarının yeni yeteneği keşfedildi - 2

DENEYLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'nden bilim insanları, özellikle bombus arısı kraliçelerinin su altında nasıl hayatta kalabildiğini anlamak için deneyler gerçekleştirdi. Araştırmacılar, kraliçe arıları deney tüplerindeki suya batırarak ortamda bulunan oksijen ve karbondioksit miktarını ölçtü.

Yapılan analizler, arıların sudaki oksijeni bir şekilde kullanabildiğini ortaya koydu.

(Görsel: Bir deney tüpünde suya batırılmış kraliçe arı)

Su altında hayatta kalıyorlar! Bombus arılarının yeni yeteneği keşfedildi - 3

ARILAR "HAVA KABARCIĞI" OLUŞTURUYOR

Bilim insanlarına göre kraliçe arılar, vücutlarının etrafında küçük bir hava kabarcığı oluşturuyor. Arılar, karın bölgelerinde bulunan ve "spirakül" adı verilen küçük solunum delikleri aracılığıyla bu kabarcıktaki oksijeni soluyor.

Kabarcıktaki oksijen azaldığında ise sudaki oksijen difüzyon yoluyla bu hava cebine geçiyor. Aynı anda oluşan karbondioksit de dışarı atılıyor.

Su altında hayatta kalıyorlar! Bombus arılarının yeni yeteneği keşfedildi - 4

FİZİKSEL SOLUNGAÇ MEKANİZMASI

Araştırmacılar bu yöntemi "fiziksel solungaç" olarak adlandırıyor. Bu sistemde, böceğin vücudunda hapsolan hava tabakası bir tür solunum aracı gibi görev görüyor ve sudan oksijen takviyesi yapılmasını sağlıyor.

Ottawa Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Profesör Charles Darveau, yapılan çalışmayla arıların su altında gaz alışverişi gerçekleştirdiğinin kesinleştiğini belirtti.

Su altında hayatta kalıyorlar! Bombus arılarının yeni yeteneği keşfedildi - 5

İLK TAHMİN YANLIŞ ÇIKTI

Bilim insanları başlangıçta, arıların solunum deliklerini kapatarak vücutlarında bulunan sınırlı havayla hayatta kalabileceğini düşünüyordu. Ancak yapılan deneyler, arıların doğrudan sudaki oksijenden yararlanabildiğini gösterdi.

Su altında hayatta kalıyorlar! Bombus arılarının yeni yeteneği keşfedildi - 6

SEL RİSKİNE KARŞI EVRİMSEL BİR ADAPTASYON

Uzmanlara göre bu özellik, bombus arısı kraliçelerinin kış uykusunu geçirdiği yer altı yuvalarının suyla dolması gibi durumlarda hayatta kalmasını sağlayan bir uyum mekanizması olabilir.

İklim değişikliği nedeniyle gelecekte sel olaylarının artabileceği düşünüldüğünde, bu adaptasyonun arı popülasyonlarının korunması açısından umut verici olduğu ifade ediliyor.

Su altında hayatta kalıyorlar! Bombus arılarının yeni yeteneği keşfedildi - 7

BENZER YÖNTEMİ KULLANAN BAŞKA CANLILAR DA VAR

Su altında hava kabarcığı kullanarak nefes alma yöntemi doğada başka canlılarda da görülüyor. Örneğin "dalgıç çanı örümceği", ağdan oluşturduğu kubbe şeklindeki yapıyı hava kabarcıklarıyla doldurarak su altında adeta bir dalış çanı gibi kullanıyor.

Ayrıca bazı su böcekleri, sırtüstü yüzen böcekler ve dalgıç böcekleri de vücutlarının altında taşıdıkları hava kabarcıkları sayesinde su altında uzun süre kalabiliyor.

Araştırmanın sonuçları, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences'ta yayımlandı.

(Telegraph, Takvim Foto Arşiv)