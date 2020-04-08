Bilim insanlarının açıklaması dünyayı titretti! Haziranda ölü sayısı korkunç boyuta ulaşacak!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkışından bu yana dünyanın üzerine kabus gibi çöken corona virüs 1 milyon 430 binden fazla kişiye bulaştı, 80 bin üzeri kişininde canını aldı. Salgının merkezi haline gelen ABD'de enfekte sayısı 400 bine dayandı. Halk arasında bunlar olurken, bilim insanları da hem tedavi ve aşı hem de korona virüsün akıbeti hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu araştırma sonuçlarından biri Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geldi. Sadece İngiltere'de 66 bin kişinin öleceğini öngören araştırma sonuçlarına göre Haziran ayında dünya çapında ölü sayısı korkunç boyutlara ulaşacak. İşte corona virüse dair son dakika gelişmeleri...
08.04.2020 10:27
- Son Güncelleme: 08.04.2020 10:44
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