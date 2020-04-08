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Bilim insanlarının açıklaması dünyayı titretti! Haziranda ölü sayısı korkunç boyuta ulaşacak!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkışından bu yana dünyanın üzerine kabus gibi çöken corona virüs 1 milyon 430 binden fazla kişiye bulaştı, 80 bin üzeri kişininde canını aldı. Salgının merkezi haline gelen ABD'de enfekte sayısı 400 bine dayandı. Halk arasında bunlar olurken, bilim insanları da hem tedavi ve aşı hem de korona virüsün akıbeti hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu araştırma sonuçlarından biri Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geldi. Sadece İngiltere'de 66 bin kişinin öleceğini öngören araştırma sonuçlarına göre Haziran ayında dünya çapında ölü sayısı korkunç boyutlara ulaşacak. İşte corona virüse dair son dakika gelişmeleri...

08.04.2020 10:27 - Son Güncelleme: 08.04.2020 10:44
Bilim insanlarının açıklaması dünyayı titretti! Haziranda ölü sayısı korkunç boyuta ulaşacak!

Dünya çapında 1 milyon 430 binden fazla kişiye bulaşan corona virüs, 82 binden fazla kişinin de ölümüne neden oldu. Açıklanan araştırma sonuçları ise bu sayının çok daha artış göstereceğini tahmin ediyor.

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Bilim insanlarının açıklaması dünyayı titretti! Haziranda ölü sayısı korkunç boyuta ulaşacak!

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün yaptığı bir modelleme, corona virüs salgınından hangi ülkenin ne derece etkileceğini inceledi.

Bilim insanlarının açıklaması dünyayı titretti! Haziranda ölü sayısı korkunç boyuta ulaşacak!

Çarpıcı sonuçların ortaya çıktığı araştırmada, Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkenin İngiltere olabileceğini öngörüldü.

Bilim insanlarının açıklaması dünyayı titretti! Haziranda ölü sayısı korkunç boyuta ulaşacak!

Şu anda İtalya, İspanya ve Fransa'da yaşanan can kayıplarının İngiltere'den fazla olmasına rağmen İngiltere'nin salgında diğer ülkeleri geriden takip ediyor olması ve yayılma eğrisinin çok dik olması nedeniyle ölü sayısının bu ülkeleri geçeceği tahmin ediliyor.

Bilim insanlarının açıklaması dünyayı titretti! Haziranda ölü sayısı korkunç boyuta ulaşacak!

Yerel ve uluslararası otoritelerin açıkladığı vaka sayısı, ölüm oranları ve yaş ortalamalarını dikkate alarak hazırlanan modellemede ülkelerde beklenen ölüm sayıları çıkarıldı.

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