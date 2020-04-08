Bilim insanlarının açıklaması dünyayı titretti! Haziranda ölü sayısı korkunç boyuta ulaşacak!

Şu anda İtalya, İspanya ve Fransa'da yaşanan can kayıplarının İngiltere'den fazla olmasına rağmen İngiltere'nin salgında diğer ülkeleri geriden takip ediyor olması ve yayılma eğrisinin çok dik olması nedeniyle ölü sayısının bu ülkeleri geçeceği tahmin ediliyor.