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Tayland Kralı'nın resmi metresinin 1400'den fazla çıplak fotoğrafı ifşa oldu
Tayland Kralı'nın resmi metresinin 1400'den fazla çıplak fotoğrafı ifşa oldu
Evlendikten sadece üç ay sonra, doğum günü için kendisine resmi metres ataması yapan ve koronavirüs pandemisinin vurduğu ülkesini, salgın sırasında bırakıp haremiyle Alper'deki ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı, son aylarda artan protestoların hedefinde. Monarşi karşıtı öğrencilerin protestolar düzenleyerek doldurduğu sokaklar gazete manşetlerinde. Ancak Tayland'daki kriz bununla da sınırlı kalmadı. The Times'ın aktardığına göre, ülkede şimdi de sızdırılan 1400'den fazla çıplak fotoğraf krizi yaşanıyor.
22.12.2020 09:08
- Son Güncelleme: 22.12.2020 09:37
Tayland'da sular durulmuyor. Uzun süredir monarşi karşıtı protestolara sahne olan ülkede, son olarak başkent Bangkok'ta hafta sonu bir protesto düzenlenmişti.
Siam Paragon alışveriş merkezinde gerçekleşen gösteride, Protesto liderleri Panusaya "Rung" Sithijirawattanakul ve Parit "Penguin" Chiwarak Reuters foto muhabirinin objektifine yansımıştı.
Kısa bluzlar giyen göstericiler, 20 Aralık'ta alışveriş merkezinde düzenlenen protestoda, Tayland Prensesi Sirivannavari'nin kendi adını taşuayn mağazasının önünde vücutlarına yazdıkları sloganları sergilemişti.
Geçtiğimiz haftalarda Taylandlı yetkililer, aralarında 16 yaşındaki bir öğrencinin de bulunduğu en az 35 protestocuyu kraliyet ailesini karalamakla suçladı.
Tayland Kralı'nı ve monarşiyi eleştirenlere 15 yıla varan ağır hapis cezaları öngören ceza kanununun 112. maddesi, son zamanlarda ülkede tartışma konusu oluyor.