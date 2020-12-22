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Tayland Kralı'nın resmi metresinin 1400'den fazla çıplak fotoğrafı ifşa oldu

Evlendikten sadece üç ay sonra, doğum günü için kendisine resmi metres ataması yapan ve koronavirüs pandemisinin vurduğu ülkesini, salgın sırasında bırakıp haremiyle Alper'deki ultra lüks otele kapanan Tayland Kralı, son aylarda artan protestoların hedefinde. Monarşi karşıtı öğrencilerin protestolar düzenleyerek doldurduğu sokaklar gazete manşetlerinde. Ancak Tayland'daki kriz bununla da sınırlı kalmadı. The Times'ın aktardığına göre, ülkede şimdi de sızdırılan 1400'den fazla çıplak fotoğraf krizi yaşanıyor.

22.12.2020 09:08 - Son Güncelleme: 22.12.2020 09:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





