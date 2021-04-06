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Birçok ülke alımı iptal etmişti! Ölümlere yol açan AstraZeneca aşısından kötü haber! EMA'dan flaş açıklama!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten korunmak için Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı büyük tartışma konusu olmuştu. AstraZeneca aşısının ciddi yan etkilerinin ardından bazı ülkeler aşı alımını durdurmuştu. Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) açıklama "AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı tespit edildi, ancak nedeni henüz netleştirilemedi" ifadelerini kullandı.

06.04.2021 14:12 - Son Güncelleme: 06.04.2021 14:12
Birçok ülke alımı iptal etmişti! Ölümlere yol açan AstraZeneca aşısından kötü haber! EMA'dan flaş açıklama!

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı son haftalarda aşı uygulanan kişilerde görülen ciddi yan etkiler yüzünden tartışmaların odağı haline gelmişti.

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Birçok ülke alımı iptal etmişti! Ölümlere yol açan AstraZeneca aşısından kötü haber! EMA'dan flaş açıklama!

AstraZeneca aşısında "kan pıhtısı" nedeniyle patlak veren kriz durulmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde İngiltere'de, bu aşıyı olan 7 kişinin daha kan pıhtısı nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.

Birçok ülke alımı iptal etmişti! Ölümlere yol açan AstraZeneca aşısından kötü haber! EMA'dan flaş açıklama!

Daha önce aşının yararının zararından daha fazla olduğunu söyleyen ve aşılanmayı askıya alan ülkelere çağrı yapan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bugün yaptığı açıklamada, "AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı tespit edildi, ancak nedeni henüz netleştirilemedi" dedi.

Birçok ülke alımı iptal etmişti! Ölümlere yol açan AstraZeneca aşısından kötü haber! EMA'dan flaş açıklama!

EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri:

"Aşı ile bir bağlantısı olduğu açık. Ama hala bu tepkiye neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Aşı nedeniyle meydana gelen bu sendromu ayrıntılı olarak tanımlamak için neler olup bittiğine dair kesin bir resim elde etmeye çalışıyoruz. Aşılananlar arasında, gençler arasında beklediğimizden daha fazla pıhtılaşma vakası var."

Birçok ülke alımı iptal etmişti! Ölümlere yol açan AstraZeneca aşısından kötü haber! EMA'dan flaş açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Kovid-19'a karşı geliştirilen AstraZeneca aşının faydalarının zararlarından daha çok olduğunu belirterek, ülkelere aşıyı kullanmaya devam etme çağrısında bulunmuştu.