Birçok ülke alımı iptal etmişti! Ölümlere yol açan AstraZeneca aşısından kötü haber! EMA'dan flaş açıklama!

EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri:

"Aşı ile bir bağlantısı olduğu açık. Ama hala bu tepkiye neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Aşı nedeniyle meydana gelen bu sendromu ayrıntılı olarak tanımlamak için neler olup bittiğine dair kesin bir resim elde etmeye çalışıyoruz. Aşılananlar arasında, gençler arasında beklediğimizden daha fazla pıhtılaşma vakası var."