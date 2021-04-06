Birçok ülke alımı iptal etmişti! Ölümlere yol açan AstraZeneca aşısından kötü haber! EMA'dan flaş açıklama!
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten korunmak için Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı büyük tartışma konusu olmuştu. AstraZeneca aşısının ciddi yan etkilerinin ardından bazı ülkeler aşı alımını durdurmuştu. Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) açıklama "AstraZeneca aşısı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı tespit edildi, ancak nedeni henüz netleştirilemedi" ifadelerini kullandı.
06.04.2021 14:12
- Son Güncelleme: 06.04.2021 14:12
EMA Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri:
"Aşı ile bir bağlantısı olduğu açık. Ama hala bu tepkiye neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Aşı nedeniyle meydana gelen bu sendromu ayrıntılı olarak tanımlamak için neler olup bittiğine dair kesin bir resim elde etmeye çalışıyoruz. Aşılananlar arasında, gençler arasında beklediğimizden daha fazla pıhtılaşma vakası var."