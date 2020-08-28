Beyaz Saray’dan mahkeme salonlarına: Steve Bannon! Derin Amerika'nın adamı, Trump'a karşı koz olarak mı kullanılacak?
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyası yöneticiliğini yürüten ve bir süreliğine Beyaz Saray'da baş stratejist olarak vazife yapan Steve Bannon, ABD-Meksika sınırına inşa edilecek duvarın bir kısmı için toplanan bağışları zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınınca yeniden gündeme geldi. Hakkında hazırlanan iddianamede, 25 milyon dolardan fazla para toplanan bağış kampanyasından Bannon'ın yüz binlerce doları kişisel işleri için harcadığı öne sürüldü. Demokratlar seçim sürecinde bu skandalı Trump aleyhine kullanacaklarını şimdiden belli etti. Bannon'ın tutuklanması pek çok haberde Trump yönetimi dönemine yapılan referanslarla verildi. Böylelikle Trump'ın başkanlık seçimlerine kısa süre kala uğraşması gereken pek çok probleme bir yenisi daha eklenmiş oldu
Pekin yönetimi tarafından çeşitli suçlardan aranan Çinli milyarder Guo Wengui'nin 28 milyon dolar değerindeki yatında tutuklanan Bannon, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve 5 milyon dolarlık kefaleti ödeyerek seyahat kısıtlamasıyla serbest bırakıldı.
Aslında Steve Bannon Trump'ın yakın çevresindekiler arasında federal suçlamalara muhatap olan pek çok isimden sadece biri. Örneğin bir dönem avukatlığını yapan Michael Cohen 2018 yılında vergi yolsuzluğu, Kongre'ye yalan söyleme ve seçim kampanyası finansman kurallarını ihlal suçlarını kabul etti. Yine bir dönem Trump'ın seçim kampanyası yöneticiliğini yürüten Paul Manafort 2018'de vergi ve bankacılık suçlarından 7,5 yıl hapse mahkûm edildi; daha sonra komplo kurmak ve adaleti engellemek suçlarını işlediğini itiraf etti.
Seçim kampanyası başkan yardımcısı olan Rick Gates Ukrayna'daki lobicilik yıllarından kalma 75 milyon doları yabancı bankalarda saklamasında Manafort'a yardım ettiğini kabul ettiği için 45 gün hapis yattıktan sonra 3 yıllık şartlı serbestlik cezasına çarptırıldı. Trump'ın arkadaşı ve siyasi danışmanı Roger Stone Kongre'ye yalan söyleme, şahitleri tehdit etme ve Kongre komite görüşmelerini engelleme de dahil olmak üzere yedi farklı fiilden jüri önünde suçlu bulundu.
Trump yönetimi bu adli süreçlerin büyük oranda Donald Trump'a zarar verme maksadıyla yürütülen siyasi hamleler olduğuna inanıyor. Suçlanan bu kişilerin bir kısmının Trump aleyhine ifade vermeye zorlanmasını ve davalarının Trump'la ilişkilendirilmeye çalışılmasını, asıl hedefin Trump olmasının kanıtı olarak görüyor.
TRUMP'IN KAMPANYA YÖNETİCİSİ VE BAŞ STRATEJİSTİ
1953 yılında dünyaya gelen Steve Bannon 1970'lerin sonundan itibaren yedi yıl süreyle ABD Deniz Kuvvetleri'nde askerlik yaptı. Daha sonra iki yıl boyunca Goldman Sachs firmasında yatırım bankeri olarak çalıştı. Ardından insanoğlunun kapalı bir biyosferde nasıl yaşayacağını test etmek üzere başlatılan Biyosfer-2 araştırma projesinin yöneticiliğini üstlendi. 1990'lı yıllarda Hollywood'da baş yapımcı oldu ve 2016 yılına kadar 18 filme imza attı. Çay Partisi hareketinde aktif rol aldı. Trump'ın 2016 seçim kampanyasına başkanlık etmeden önce, 2007'de kurduğu aşırı sağ eğilimli Breitbart News internet sitesini yönetiyordu.
Böylesine farklı iş deneyimlerine sahip olan Steve Bannon, Donald Trump'ın seçim kampanyasının son aylarında baş yönetici olmasıyla birlikte, bütün dünyaca tanınır bir yüz haline geldi. Trump yönetiminin ilk evresinde yedi ay boyunca Başkan'ın baş stratejisti ve başdanışmanı olarak görev yaparak daha da dikkat çekti. 2017 yazında bu görevinden kovuldu; fakat Trump'ın son zamanlarda onun hakkında olumlu konuştuğu söyleniyordu.