Beyaz Saray’dan mahkeme salonlarına: Steve Bannon! Derin Amerika'nın adamı, Trump'a karşı koz olarak mı kullanılacak?

Pekin yönetimi tarafından çeşitli suçlardan aranan Çinli milyarder Guo Wengui'nin 28 milyon dolar değerindeki yatında tutuklanan Bannon, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve 5 milyon dolarlık kefaleti ödeyerek seyahat kısıtlamasıyla serbest bırakıldı.

Aslında Steve Bannon Trump'ın yakın çevresindekiler arasında federal suçlamalara muhatap olan pek çok isimden sadece biri. Örneğin bir dönem avukatlığını yapan Michael Cohen 2018 yılında vergi yolsuzluğu, Kongre'ye yalan söyleme ve seçim kampanyası finansman kurallarını ihlal suçlarını kabul etti. Yine bir dönem Trump'ın seçim kampanyası yöneticiliğini yürüten Paul Manafort 2018'de vergi ve bankacılık suçlarından 7,5 yıl hapse mahkûm edildi; daha sonra komplo kurmak ve adaleti engellemek suçlarını işlediğini itiraf etti.