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ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump arasında yaşananlar anbean kamerada! Tam öpecekken...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump daha önce defalarca aralarındaki soğukluk ile gündeme gelmişti. Bu çıkarımların kaynağı ise Melania Trump'ın beden dili. Seçim yarışında eşinin yanında olan ve destek veren Melania Trump Cumhuriyetçilerin kongresinde alkış alan bir konuşma yaptı. Ancak ardından yaşananlar çift arasındaki gerilim hattını en çok göz önüne serenlerden biri oldu.

27.08.2020 10:20 - Son Güncelleme: 27.08.2020 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





