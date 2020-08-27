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ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump arasında yaşananlar anbean kamerada! Tam öpecekken...
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump arasında yaşananlar anbean kamerada! Tam öpecekken...
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump daha önce defalarca aralarındaki soğukluk ile gündeme gelmişti. Bu çıkarımların kaynağı ise Melania Trump'ın beden dili. Seçim yarışında eşinin yanında olan ve destek veren Melania Trump Cumhuriyetçilerin kongresinde alkış alan bir konuşma yaptı. Ancak ardından yaşananlar çift arasındaki gerilim hattını en çok göz önüne serenlerden biri oldu.
27.08.2020 10:20
- Son Güncelleme: 27.08.2020 10:26
ABD Başkanı Donald Trump eşi Melania Trump'ın yaptığı hareket ile yine gündemde...
ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde eşine destek vermek için onu gölgesi gibi takip eden Melania Trump Cumhuriyetçi Parti'nin Ulusal Kongresi'nde etkileyici bir konuşma yaptı.
Donald Trump da eşini en ön sırada izleyenler arasındaydı ve gururlu bakışlarıyla dikkat çekti. Ancak ne olduysa konuşma bitiminde oldu.
Tüm gözler ikilinin üzerindeyken Donald Trump kürsüdeki Melania'nın yanına gidip onu tebrik etmek istedi. Trump, eşi Melania'yı dudaklarından öpmek için hamle yaptığı sırada eşinin kendini geri çekmesi sosyal medyada olay yarattı.
Toplum içinde Donald Trump'ın elinin tutmaktan, yanında yürümekten hoşnut olmadığı izlenimi veren görüntüler sürekli basına yansıyan Melania Trump kendisini dudaklarından öpmek isteyen kocasına yine kafasını çevirdi.