Beyaz Saray'a Netanyahu gösterisi! Binlerce protestocu toplandı

1 BİNLERCE GÖSTERİCİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce Filistin destekçisi gösterici başkent sokaklarını doldurdu. Kongre, Uluslararası Mahkeme tarafından suçlanan savaş suçlusu Netanyahu'ya ev sahipliği yaptı.

2 CADDE TRAFİĞE KAPANDI İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi, Washington'da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı.