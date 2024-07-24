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Beyaz Saray'a Netanyahu gösterisi! Binlerce protestocu toplandı

ABD'de Netanyahu'nun 'alkışlı' karşılanması sırasında protestocular, Gazze'deki zulmüne ve ABD'nin İsrail'e askeri desteğine son verilmesini talep etmek için ABD Kongre Binası önünde toplandı.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 23:58 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 00:30
Beyaz Saray’a Netanyahu gösterisi! Binlerce protestocu toplandı 1

BİNLERCE GÖSTERİCİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce Filistin destekçisi gösterici başkent sokaklarını doldurdu. Kongre, Uluslararası Mahkeme tarafından suçlanan savaş suçlusu Netanyahu'ya ev sahipliği yaptı.

Beyaz Saray’a Netanyahu gösterisi! Binlerce protestocu toplandı 2

CADDE TRAFİĞE KAPANDI

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi, Washington'da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Beyaz Saray’a Netanyahu gösterisi! Binlerce protestocu toplandı 3

YAHUDİLER DE PROTESTOLARA KATILDI

Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı'nı protesto için bir araya geldi.

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