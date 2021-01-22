Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin eski temizlikçisinden olan 17 yaşındaki kızının görüntüleri ifşa oldu!
Vladimir Putin, dünyada özel hayatı en çok merak edilen liderlerin başında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski bir temizlik görevlisinden şuan 17 yaşında olan bir kız çocuğu olduğu iddia edilmişti. Gelen son dakika haberine göre, Vladimir Putin'in aşk çocuğu olduğu düşünülen 17 yaşındaki bir genç kızın Instagram hesabı, Kremlin'i sert şekilde eleştiren muhalif Aleksey Navalny tarafından ilk kez ortaya çıkarıldı. Luiza olarak tanınan Elizaveta'nın sosyal medya paylaşımları, genç kızın lüks bir hayat tarzını benimsediğini gözler önüne seriyor.
22.01.2021 14:35
- Son Güncelleme: 22.01.2021 14:46