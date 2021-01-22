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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin eski temizlikçisinden olan 17 yaşındaki kızının görüntüleri ifşa oldu!

Vladimir Putin, dünyada özel hayatı en çok merak edilen liderlerin başında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski bir temizlik görevlisinden şuan 17 yaşında olan bir kız çocuğu olduğu iddia edilmişti. Gelen son dakika haberine göre, Vladimir Putin'in aşk çocuğu olduğu düşünülen 17 yaşındaki bir genç kızın Instagram hesabı, Kremlin'i sert şekilde eleştiren muhalif Aleksey Navalny tarafından ilk kez ortaya çıkarıldı. Luiza olarak tanınan Elizaveta'nın sosyal medya paylaşımları, genç kızın lüks bir hayat tarzını benimsediğini gözler önüne seriyor.

22.01.2021 14:35 - Son Güncelleme: 22.01.2021 14:46
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin eski temizlikçisinden olan 17 yaşındaki kızının görüntüleri ifşa oldu!

Şok edici görüntüler ortaya çıktığından beri önce Rusya sonra da gündemi çalkalanıyor. Herkes ABD'deki yemin törenine odaklanmışken, Rus muhalif Navalny'nin yayınladığı deprem etkisi yaratan görüntüler, bir anda tüm dikkatleri Rusya'ya çekti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin eski temizlikçisinden olan 17 yaşındaki kızının görüntüleri ifşa oldu!

Geçen hafta sonu tedavi olduğu Almanya'dan Rusya'ya dönüşünde tutuklanan ve Kremlin'i sık sık eleştiren muhalif aktivist Alexey Navalny, Putin'in 1 milyar sterlin değerindeki 'sarayının' görüntülerini yayınladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin eski temizlikçisinden olan 17 yaşındaki kızının görüntüleri ifşa oldu!

Geçen yaz zehirlendikten sonra komaya giren ve tedavi olmak üzere Almanya'ya giden Navalny, Putin'in sarayında süper lüks odaların yanı sıra bir striptiz kulübü, kumarhane ve tiyatro olduğunu iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin eski temizlikçisinden olan 17 yaşındaki kızının görüntüleri ifşa oldu!

Navalny, Putin'in Rusya'nın güney Karadeniz kıyısındaki lüks mülklerinin, sızdırılmış kat planlarına sahip olduğunu iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'nin eski temizlikçisinden olan 17 yaşındaki kızının görüntüleri ifşa oldu!

Navalny, internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da ileri sürdü.