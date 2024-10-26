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Berlin'de yüzlerce kişi Filistin için bir araya geldi: Soykırımı durdurun | Alman polisinden yine skandal: Gözaltına aldılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi Filistin için bir araya geldi. Göstericiler "Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'daki savaşı durdurun. İsrail saldırganlığını durdurun." sloganıyla gösteri düzenledi. Gösteride yapılan konuşmalarda, Alman hükümetinin İsrail'e destek vermesi eleştirilirken, Alman polisi çok sayıda göstericiyi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 21:58 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 22:52
Berlin’de yüzlerce kişi Filistin için bir araya geldi: Soykırımı durdurun | Alman polisinden yine skandal: Gözaltına aldılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e ve Lübnan'a destek gösterisinde polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

Berlin’de yüzlerce kişi Filistin için bir araya geldi: Soykırımı durdurun | Alman polisinden yine skandal: Gözaltına aldılar

Berlin'deki Birleşik Filistin Ulusal Komitesi adlı inisiyatif, şehrin merkezinde bulunan Wittenbergplatz metro istasyonunun yanındaki meydanda, "Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'daki savaşı durdurun. İsrail saldırganlığını durdurun." sloganıyla gösteri düzenledi.

Berlin'de Filistin ve Lübnan'a destek gösterisinde çok sayıda protestocu gözaltına alındı

Berlin’de yüzlerce kişi Filistin için bir araya geldi: Soykırımı durdurun | Alman polisinden yine skandal: Gözaltına aldılar

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra "Gazze'den ve Lübnan'dan elinizi çekin", "Öldürülen 17 bin çocuk için yas tutuyoruz", "Senin sessizliğin soykırıma fırsat veriyor" ve "Soykırımı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

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