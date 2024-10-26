Almanya 'nın başkenti Berlin 'de düzenlenen Filistin 'e ve Lübnan'a destek gösterisinde polis çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, Filistin ve Lübnan bayraklarının yanı sıra "Gazze'den ve Lübnan'dan elinizi çekin", "Öldürülen 17 bin çocuk için yas tutuyoruz", "Senin sessizliğin soykırıma fırsat veriyor" ve "Soykırımı durdurun" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.