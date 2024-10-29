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İngiltere’de sapkınlığın başkenti! 70’lerin hippilerinden günümüz lubunyalarına LGBT özel kasaba

İngiltere'de LGBT'lilere özel kasaba Hebden Bridge, sapkınlığın başkenti haline geldi. 1986'dan beri sapkınların akın ettiği kasabanın yüzde 10'u LGBT üyesi. Peki, sapkınlar neden o kasabaya göç ediyor? İşte, yeraltı barları, aylık broşürleri, ücretsiz sapkın etkinlikleri ve tüm bunların PR'ını yapan basın ile skandal kasaba hakkındaki tüm detaylar..

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:38 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 13:42
İngiltere’de sapkınlığın başkenti! 70’lerin hippilerinden günümüz lubunyalarına LGBT özel kasaba

İngiltere'de sapkınlara özel kasaba kuruldu. İngiliz kıyı kasabası Hebden Bridge, LGBTQ+ sapkınlarının başkenti haline getirildi.

İngiltere’de sapkınlığın başkenti! 70’lerin hippilerinden günümüz lubunyalarına LGBT özel kasaba

KASABANIN YÜZDE 9'U SAPKIN

Manchester ve Leeda arasında bulunan Hebden Bridge, 4 bin 500 nüfusu ile "İngiltere'nin lezbiyen başkenti" olarak biliniyor. BBC'ye göre son nüfus sayımına göre kasabanın yüzde 8,95'i kendisini LGBTQ+ olarak tanımladı.

İngiltere’de sapkınlığın başkenti! 70’lerin hippilerinden günümüz lubunyalarına LGBT özel kasaba

HİPPİLERDEN SAPKINLARA

1970'lerde, pamuk fabrikaları kapandıktan sonra sanatçılar ve aktivistler ucuz konutlar nedeniyle buraya çekilmişti. Manchester Metropolitan Üniversitesi'nde film çalışmaları dersleri veren Dr. Andrew Moor, "Büyüyen bir lezbiyen topluluğunun kurulmasına yardımcı olan tarihi ve kültürel faktörlerden biri, 1960'lar ve 1970'ler feminizminin ayrılıkçı kanadı olabilir. Alternatif hippi kültürünün alternatif yaşam, komünler ve tam gaz kapitalizme karşı direniş deneyleriyle ittifak kuran bir unsur vardı. Hebden doğru boyutta ve doğru yerdeydi." dedi.

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