İngiltere’de sapkınlığın başkenti! 70’lerin hippilerinden günümüz lubunyalarına LGBT özel kasaba

Manchester ve Leeda arasında bulunan Hebden Bridge , 4 bin 500 nüfusu ile " İngiltere 'nin lezbiyen başkenti" olarak biliniyor. BBC'ye göre son nüfus sayımına göre kasabanın yüzde 8,95'i kendisini LGBTQ+ olarak tanımladı.

HİPPİLERDEN SAPKINLARA

1970'lerde, pamuk fabrikaları kapandıktan sonra sanatçılar ve aktivistler ucuz konutlar nedeniyle buraya çekilmişti. Manchester Metropolitan Üniversitesi'nde film çalışmaları dersleri veren Dr. Andrew Moor, "Büyüyen bir lezbiyen topluluğunun kurulmasına yardımcı olan tarihi ve kültürel faktörlerden biri, 1960'lar ve 1970'ler feminizminin ayrılıkçı kanadı olabilir. Alternatif hippi kültürünün alternatif yaşam, komünler ve tam gaz kapitalizme karşı direniş deneyleriyle ittifak kuran bir unsur vardı. Hebden doğru boyutta ve doğru yerdeydi." dedi.