Spagetti gibi bir çırpıda afiyetle yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz

Anne jaguar ve yavrusu suda avladıkları yaklaşık 5 metrelik bir anakonda avladılar. Vahşi yaşamın iki devinin, devasa yılanı spagetti gibi yediği o anlar böyle görüntülendi. İşte doğal yaşamında kameralar tarafından görüntülenen hayvanların en doğal halleri.

Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...