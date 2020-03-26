Spagetti gibi bir çırpıda afiyetle yediler! Daha önce böylesini hiç görmediniz
Natures adlı Instagram hesabından, dünyanın dört bir yanına ve sosyal medyaya yayılan vahşi yaşam fotoğrafları görenleri hayret ettirecek cinsten. İddia ediyoruz bunları daha önce görmediniz. İşte birbirinden eşsiz vahşi yaşan fotoğrafları. Brezilya'nın Pantanal bölgesinde çekilen karelerde anne ve yavru jaguar görenleri hayret ettirdi.
26.03.2020 17:17
- Son Güncelleme: 26.03.2020 17:17
Anne jaguar ve yavrusu suda avladıkları yaklaşık 5 metrelik bir anakonda avladılar. Vahşi yaşamın iki devinin, devasa yılanı spagetti gibi yediği o anlar böyle görüntülendi. İşte doğal yaşamında kameralar tarafından görüntülenen hayvanların en doğal halleri.
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