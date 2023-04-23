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Haberler Dünya Bayraktar TB2 ABD basınında gündem! Forbes'ten dikkat çeken analiz: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

Bayraktar TB2 ABD basınında gündem! Forbes'ten dikkat çeken analiz: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

Gerek Libya'da gerekse Dağlık Karabağ'da üstün başarılarıyla dünyanın dikkatini çeken Bayraktar TB2 ABD gündeminde. Bayraktar TB2'yi mercek altına alan Forbes, dikkat çeken bir analiz yayınladı. Dergi, "Türk drone endüstrisi aradan geçen yıllarda dünya çapında onlarca ülke tarafından istenen Bayraktar TB2 drone ile yükselişe geçti" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr
23.04.2023 14:18 - Son Güncelleme: 23.04.2023 14:18
Bayraktar TB2 ABD basınında gündem! Forbes’ten dikkat çeken analiz: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

Dünyanın birçok kriz bölgesinde Bayraktar TB2'nin başarısı öne çıktı.

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Bayraktar TB2 ABD basınında gündem! Forbes’ten dikkat çeken analiz: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

Türk İHA ve SİHA'larının bu başarısı sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken ABD basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

Bayraktar TB2 ABD basınında gündem! Forbes’ten dikkat çeken analiz: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

ABD merkezli Forbes dergisi Türkiye - Mısır ilişkilerini ele aldı ve iki ülke arasındaki sorunların çözülmeye başlaması ile Mısır'ın TB2 satın alabileceğini yazdı.

Bayraktar TB2 ABD basınında gündem! Forbes’ten dikkat çeken analiz: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

Türkiye'nin drone endüstrisini mercek altına alan Forbes şu değerlendirmede bulundu;

Bayraktar TB2 ABD basınında gündem! Forbes’ten dikkat çeken analiz: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti

'Türk drone endüstrisi aradan geçen yıllarda dünya çapında onlarca ülke tarafından istenen Bayraktar TB2 drone ile yükselişe geçti.'

Türkiye'nin TB2'yi Mısır'a satmasının önünde engel kalmadığını belirten Forbes, 'Artık Türkiye ve Mısır yakınlaşma konusunda anlaşan birkaç bölgesel rakibin ayak izlerini takip ederek yakın zamanda ilişkileri düzeltebileceklerine göre, Kahire TB2'yi satın alabilir' dedi.

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