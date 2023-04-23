Bayraktar TB2 ABD basınında gündem! Forbes'ten dikkat çeken analiz: Türk drone endüstrisi onunla yükselişe geçti
Gerek Libya'da gerekse Dağlık Karabağ'da üstün başarılarıyla dünyanın dikkatini çeken Bayraktar TB2 ABD gündeminde. Bayraktar TB2'yi mercek altına alan Forbes, dikkat çeken bir analiz yayınladı. Dergi, "Türk drone endüstrisi aradan geçen yıllarda dünya çapında onlarca ülke tarafından istenen Bayraktar TB2 drone ile yükselişe geçti" ifadelerini kullandı.
23.04.2023 14:18 - Son Güncelleme: 23.04.2023 14:18
'Türk drone endüstrisi aradan geçen yıllarda dünya çapında onlarca ülke tarafından istenen Bayraktar TB2 drone ile yükselişe geçti.'
Türkiye'nin TB2'yi Mısır'a satmasının önünde engel kalmadığını belirten Forbes, 'Artık Türkiye ve Mısır yakınlaşma konusunda anlaşan birkaç bölgesel rakibin ayak izlerini takip ederek yakın zamanda ilişkileri düzeltebileceklerine göre, Kahire TB2'yi satın alabilir' dedi.