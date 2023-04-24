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Haberler Dünya Başkan Erdoğan'ın "TCG Anadolu'yu İzmir'e göndereceğiz" sözleri Yunan basınında: Çifte mesaj

Başkan Erdoğan'ın "TCG Anadolu'yu İzmir'e göndereceğiz" sözleri Yunan basınında: Çifte mesaj

Türkiye adım adım seçimlere ilerlerken dünya yaşanan tüm gelişmeleri en yakından takip ediyor. Özellikle de Yunan basını. Başkan Erdoğan'ın "TCG Anadolu'yu İzmir'e göndereceğiz" sözleri Yunan basınında manşet oldu. Yunan ERT, 'Erdoğan'ın çifte mesajı' başlığını atarken, söz konusu açıklamanın hem muhalefete hem de Atina'ya bir mesaj olduğunu söyledi.

takvim.com.tr
24.04.2023 09:42 - Son Güncelleme: 24.04.2023 09:42
Başkan Erdoğan’ın TCG Anadolu’yu İzmir’e göndereceğiz sözleri Yunan basınında: Çifte mesaj

Dünya Ankara'daki gelişmeleri anbean takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimler için geri sayım sürerken Asya merkezli ANI Haber ajansı 'Dünya nefesini tutarak Türkiye seçimlerini izliyor' dedi.

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Başkan Erdoğan’ın TCG Anadolu’yu İzmir’e göndereceğiz sözleri Yunan basınında: Çifte mesaj

Seçimleri yakından takip eden Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını manşetlerine taşıdı.

Kathimerini 'Erdoğan, TCG Anadolu'yu İzmir'e gönderdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Başkan Erdoğan’ın TCG Anadolu’yu İzmir’e göndereceğiz sözleri Yunan basınında: Çifte mesaj

Yunan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, oradan uygun mesajları vermek için şu anda İzmir'e doğru yola çıkan TCG Anadolu'yu Mavi Vatan'ın Koruyucusu olarak nitelendirdi.'

Başkan Erdoğan’ın TCG Anadolu’yu İzmir’e göndereceğiz sözleri Yunan basınında: Çifte mesaj

Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun İzmir'e gideceğini açıkladığını aktaran ERT ise 'Erdoğan'ın çifte mesajı' başlığını tercih etti.

ERT, Erdoğan'ın bu hamlesinin çift yönlü bir mesaj içerdiğinin altını çizdi.

Başkan Erdoğan’ın TCG Anadolu’yu İzmir’e göndereceğiz sözleri Yunan basınında: Çifte mesaj

İzmir'in muhalefetin kalesi olduğuna vurgu yapan ERT İzmir'in Yunanistan'a yakın olduğu için Atina'ya da bir mesaj olduğunu belirtti.

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