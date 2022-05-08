Rusya ve Ukrayna'dan arka arkaya açıklamalar! Yılan Adası'nda neler oluyor? Görüntüler paylaşıldı
Rusya ile Ukrayna arasında 74. gününde süren savaşta, Kiev yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna, savaşın ilk günlerinden bu yana gündemde olan Yılan Adası'na saldırı düzenledi. Ülke basını bu saldırıya geniş yer ayırırken, saldırı "Yılan Adası'nın intikamı alındı" şeklinde yorumlandı. Bu gelişmelerin ardından Rusya'dan da flaş bir açıklama geldi. Rusya Ukrayna'nın Yılan Adası üzerindeki 2 bombardıman uçağını vurduklarını söyledi. Ukrayna tarafı iddialarına yönelik görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'deki Yılan Adası üzerinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 2 Su-24 bombardıman uçağı dahil olmak üzere Odessa bölgesinde 4 Ukrayna savaş uçağını vurduklarını söyledi. Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.
GECE BOYU BOMBARDIMAN
Gece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Harkiv bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait bir tugayın komuta merkezi ile Artsız yerleşim birimi yakınındaki Çervonoglinskoye askeri havaalanının iletişim merkezinin imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Odessa'da Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin 1241 projesinin bir korveti yok edildi." dedi.
"ÇIKARTMA GEMİSİ VURULDU"
Öte yandan gece vakti ise Ukrayna'da Yılan Adası'nda demir atan Rus donanmasına ait bir gemiyi vurduğunu söylemişti. Yapılan açıklamada 'Serna' sınıfı çıkartma gemisinin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Ukrayna bundan önce de Rusya'ya ait bir helikopteri vurduğunu söyledi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı bombardımanın görüntülerini de paylaşmıştı.
RUSYA'DAN KAYIP BİLANÇOSU AÇIKLAMASI
Rus hava muharebe taktik birliklerinin 130 Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bunların arasında Bahmut ve Krasnopolye bölgelerinde askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 123 alan, 2 topçu bataryası, 2 mühimmat, füze ve top cephaneliği olduğunu aktardı. Konaşenkov, 420'ye yakın Ukraynalı silahlı gücün öldürüldüğünü, 55 askeri teknik aracın imha edildiğini bildirdi.
"4 UKRAYNA UÇAĞI YOK EDİLDİ"
Rus hava savunma sistemlerinin, gece boyunca Yılan Adası üzerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 Su-24 model bombardıman uçağı, bir Mi-24 helikopterini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Odessa bölgesinde gün boyunca toplamda 4 Ukrayna uçağı, 3'ünde çıkarma birlikleri bulunan 4 helikopter, 3 insansız hava aracı ve Ukrayna donanmasına ait bir hücumbotun yok edildiğini dile getirdi.