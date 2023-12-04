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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ''EXPO 2023'' fuar alanına ziyaret!

Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine devam ederken, bu yılki 19'uncu yurt dışı ziyaretini Katar'a yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti kapsamında, Doha'da bulunan ''EXPO 2023'' fuar alanını ziyaret etti. İşte kare kare o anlar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 22:28 Güncelleme 04 Aralık 2023, 23:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’’EXPO 2023’’ fuar alanına ziyaret! 1

Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine devam ederken, bu yılki 19'uncu yurt dışı ziyaretini Katar'a yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’’EXPO 2023’’ fuar alanına ziyaret! 2

Başkan Erdoğan saat 17.00'de Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’’EXPO 2023’’ fuar alanına ziyaret! 3

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

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