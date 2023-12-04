Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ''EXPO 2023'' fuar alanına ziyaret!

Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine devam ederken, bu yılki 19'uncu yurt dışı ziyaretini Katar'a yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti kapsamında, Doha'da bulunan ''EXPO 2023'' fuar alanını ziyaret etti. İşte kare kare o anlar...
Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine devam ederken, bu yılki 19'uncu yurt dışı ziyaretini Katar'a yaptı.
Başkan Erdoğan saat 17.00'de Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.