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+18 İÇERİK | Katil İsrail Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk katlediyor!

Son dakika haberleri... Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de dünyanın gözü önünde sistematik olarak soykırım yapıyor. Özellikle sivilleri hedef alan İsrail, DSÖ'nün verilerine göre her 10 dakikada 1 çocuk katlediyor. DSÖ'nün Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var." diye konuştu.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 15:51 Güncelleme 05 Aralık 2023, 15:51
+18 İÇERİK | Katil İsrail Gazze’de her 10 dakikada 1 çocuk katlediyor! 1

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğünü belirterek, "Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. (Gazze için) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

+18 İÇERİK | Katil İsrail Gazze’de her 10 dakikada 1 çocuk katlediyor! 2

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

+18 İÇERİK | Katil İsrail Gazze’de her 10 dakikada 1 çocuk katlediyor! 3

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 16 bin kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Peeperkorn, "Öldürülenlerin yüzde 60'ından fazlası kadın ve çocuk. 42 binden fazla kişi de yaralandı." dedi.

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