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Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı kutlandı! İşte Arabistan'da Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamaları

Hristiyanlıkta Azizler Günü'nü temsil eden Cadılar Bayramı Suudi Arabistan'da büyük bir coşkuyla kutlandı. 'Ilımlı İslam' düşüncesiyle reformların peş peşe yapıldığı Suudi Arabistan'da Batı'ya doğru dönüş hareketleri de başladı. Son olarak Cadılar Bayramı'nda büyük hazırlıklar yapıldı. Cadılar Bayramı (Halloween) için makyaj yapan Araplar böyle pozlar verdi. İşte Suudi Arabistan'da Cadılar Bayram coşkusu...

01.11.2021 09:13 - Son Güncelleme: 01.11.2021 09:28
Suudi Arabistan’da Cadılar Bayramı kutlandı! İşte Arabistan’da Cadılar Bayramı Halloween kutlamaları

Suudi Arabistan'da 'Ilımlı İslam' reformları devam ediyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından birçok yeniliğe imza atılıyor.

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Suudi Arabistan’da Cadılar Bayramı kutlandı! İşte Arabistan’da Cadılar Bayramı Halloween kutlamaları

Tüm dünyada her sene ekim ayında kutlanan ve genellikle korkunç kostümler giyilerek, eğlenilen Cadılar Bayramı'na bu yıl Suudiler de eşlik etti.

Suudi Arabistan’da Cadılar Bayramı kutlandı! İşte Arabistan’da Cadılar Bayramı Halloween kutlamaları

Bu yıl Cadılar Bayramı'na özel parti düzenlenyen Suudiler, parti öncesi yoğun bir şekilde alışveriş yaptı.

Suudi Arabistan’da Cadılar Bayramı kutlandı! İşte Arabistan’da Cadılar Bayramı Halloween kutlamaları

Eğlence merkezleri birbirinden farklı konseptler hazırlarken Suudiler kostümleriyle sokaklarda ve mekanlarda eğlendi.

Suudi Arabistan’da Cadılar Bayramı kutlandı! İşte Arabistan’da Cadılar Bayramı Halloween kutlamaları

İşte o anlar...

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