Başkan Erdoğan dünya gündemine taşımıştı! İşte savaş mağduru İdlibliler için yapılan briket evler!

Briket evler sayesinde başlarını sokacak bir eve sahip olduklarını söyleyen Mehmet Cuma El Suri, yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Mehmet Cuma, "Saldırılardan dolayı 6 ay önce ailemle birlikte Serakib'ten geldim. İlk olarak çadırlara yerleştik daha sonra 2 odalı evlere yerleştik. Şimdi durumumuz daha iyi. Başımızı sokacağımız bir evimiz olduğu için mutluyuz, Türkiye'ye teşekkür ederiz" dedi.