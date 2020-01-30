Başkan Erdoğan dünya gündemine taşımıştı! İşte savaş mağduru İdlibliler için yapılan briket evler!
İdlib ve Halep kentlerinden kaçarak güvenli bölgelere göç eden Suriyeli siviller, yerleşik hayata yeniden alıştırılmaya çalışılıyor. Güvenli noktalarda yaşayan siviller için briket ev çalışmaları sürüyor. Başkan Erdoğan, dünya kamuoyuna İdlib'den kaçanlar için "Bu kışın soğuğunda bunlar çadırlarda duramazlar. Bunlara briket barınaklar yapalım" diye seslenmişti.
Briket evler sayesinde başlarını sokacak bir eve sahip olduklarını söyleyen Mehmet Cuma El Suri, yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Mehmet Cuma, "Saldırılardan dolayı 6 ay önce ailemle birlikte Serakib'ten geldim. İlk olarak çadırlara yerleştik daha sonra 2 odalı evlere yerleştik. Şimdi durumumuz daha iyi. Başımızı sokacağımız bir evimiz olduğu için mutluyuz, Türkiye'ye teşekkür ederiz" dedi.
Yapımı devam eden briket evlerden birine yerleşecek olmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyleyen Hamit Mutalhan, evlerin bir an önce bitmesini beklediklerini ifade etti. Mutalhan, "6 ay önce Serakib tarafından göç etmek zorunda kaldık. Buraya gelerek çadırlara sığındık. Ailecek yeni briket evlerin bitmesini bekliyoruz ve inşallah en kısa sürede bitecek bizlerde oraya yerleşeceğiz" diye konuştu.