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David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle ile tartışmalı oldukları bilinen dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham İngiltere'de Kraliyet Ailesi'nin düzenlediği özel davete katıldı. Beckham çifti davette boy gösterirken David Beckham'ın şövalye ilan edileceği öne sürüldü. İşte, Buckingham Sarayı'ndaki davetten görüntüler...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 13:38 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 13:41
David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

Dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham, İngiltere'de Kraliyet Ailesi'nin Buckingham Sarayı'nda düzenlediği "devlet yemeğine" katıldı.

David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

BECKHAM ÇİFTİ BUCKINGHAM SARAYI'NDA

Davetiyeleri etkinlik başlayana kadar gizli tutulan Beckham çifti, Katar Emiri, eşi ve beraberindeki heyetin katıldığı görkemli geceye Kral Charles, Kraliçe Camilla ve Galler Prensi William ile birlikte katıldı.

David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

DAVID BECKHAM ŞÖVALYE Mİ OLACAK?

Beckham'ın devlet ziyafetindeki görünümü, yakında şövalye ilan edileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.

David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

Beckham çifti Buckingham'da boy gösterirken kavgalı oldukları iddia edilen Sussex'ler akla geldi.

David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

İngiliz yazar ve gazeteci Tom Bower, yeni kitabı "Beckham Evi: Para, Seks ve Güç" adlı kitabında Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle ile dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham arasındaki krizi anlatmıştı.

David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

BECKHAM AİLESİ KRALİYET AİLESİ'NE KARŞI

Meghan Markle'ın, 2018 Avustralya Invictus Oyunları sırasında Harry'nin şöhretini çalacağından korktuğu için güvenlik görevlilerine David Beckham'ı Prens Harry'den uzak tutmaları talimatını verdiği iddia edildi.

David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

KISKANÇLIK KRİZİ

Tom Bower'ın yeni kitabına göre Kraliyet Ailesi, Beckham'ın "çekici kişiliğinin ve medyanın ona olan ilgisinin" gölgesinde kalmak istemiyordu.

Beckham ve eşi Victoria, Harry ve Meghan'ın Mayıs 2018'deki düğününe konuk oldular ancak ilişkileri iyi gitmedi.

David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

DAVID BECKHAM'I HARRY İLE GÖRÜŞTÜRMEDİLER

Ekim 2018'de Beckham Harry'nin Invictus Oyunlarına katılmak için Avustralya'ya uçtu ancak bu ziyaretten sonra ikilinin ilişkileri bir daha eskisi gibi olmadı.

David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

Bower kitabında "Beckham Invictus Oyunları stadyumunda kendini yalnız buldu. Prens Harry ile tanışmak için kararlaştırılan günde geldiğinde görevlilerin kendisini mutlu etmek ama Harry'den uzak tutmak için bir dans oynamaları karşısında şaşkına döndü." İfadelerini kullandı.

David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

Bower yıldız futbolcunun Harry ile görüşmek istediğini ve güvenlik görevlilerine neler olduğunu sorduğunu belirtti. Güvenlik görevlilerinin ise Beckham'a "Prens'in futbolcunun hiçbir koşulda yanına yaklaştırılmamasını emrettiğini" söylediği ortaya çıktı.

David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

UZAKLAŞTIRMA EMRİNİ MEGHAN VERMİŞ

"Daha sonra ortaya çıkan uzaklaştırma emrinin Meghan tarafından verildiği ortaya çıktı" diyen yazar, "Beckham'dan ve özellikle de eşi Victoria'dan medyada herhangi bir rekabet istemiyordu" ifadelerini kullandı ve Meghan Markle'ın Beckham çiftini kıskandığını belirtti.

David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

Geçtiğimiz yıl, Beckhamlar Sussex'lerle ilgili hikayeleri medyaya sızdırmakla suçlanmış ve haklarında çıkan haberler karşısında çok öfke ardından "kesinlikle çok öfkelendikleri" yönünde bir makale çıkmıştı.

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