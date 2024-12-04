David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

BECKHAM AİLESİ KRALİYET AİLESİ'NE KARŞI Meghan Markle'ın, 2018 Avustralya Invictus Oyunları sırasında Harry'nin şöhretini çalacağından korktuğu için güvenlik görevlilerine David Beckham'ı Prens Harry'den uzak tutmaları talimatını verdiği iddia edildi.

KISKANÇLIK KRİZİ Tom Bower'ın yeni kitabına göre Kraliyet Ailesi, Beckham'ın "çekici kişiliğinin ve medyanın ona olan ilgisinin" gölgesinde kalmak istemiyordu. Beckham ve eşi Victoria, Harry ve Meghan'ın Mayıs 2018'deki düğününe konuk oldular ancak ilişkileri iyi gitmedi.

DAVID BECKHAM'I HARRY İLE GÖRÜŞTÜRMEDİLER Ekim 2018'de Beckham Harry'nin Invictus Oyunlarına katılmak için Avustralya'ya uçtu ancak bu ziyaretten sonra ikilinin ilişkileri bir daha eskisi gibi olmadı.

Bower kitabında "Beckham Invictus Oyunları stadyumunda kendini yalnız buldu. Prens Harry ile tanışmak için kararlaştırılan günde geldiğinde görevlilerin kendisini mutlu etmek ama Harry'den uzak tutmak için bir dans oynamaları karşısında şaşkına döndü." İfadelerini kullandı.