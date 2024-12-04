David Beckham Buckingham Sarayı’nda! Kral Charles şövalye mi ilan edecek?

Dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham, İngiltere'de Kraliyet Ailesi'nin Buckingham Sarayı'nda düzenlediği "devlet yemeğine" katıldı.
BECKHAM ÇİFTİ BUCKINGHAM SARAYI'NDA
Davetiyeleri etkinlik başlayana kadar gizli tutulan Beckham çifti, Katar Emiri, eşi ve beraberindeki heyetin katıldığı görkemli geceye Kral Charles, Kraliçe Camilla ve Galler Prensi William ile birlikte katıldı.
DAVID BECKHAM ŞÖVALYE Mİ OLACAK?
Beckham'ın devlet ziyafetindeki görünümü, yakında şövalye ilan edileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.
İngiliz yazar ve gazeteci Tom Bower, yeni kitabı "Beckham Evi: Para, Seks ve Güç" adlı kitabında Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle ile dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham arasındaki krizi anlatmıştı.
BECKHAM AİLESİ KRALİYET AİLESİ'NE KARŞI
Meghan Markle'ın, 2018 Avustralya Invictus Oyunları sırasında Harry'nin şöhretini çalacağından korktuğu için güvenlik görevlilerine David Beckham'ı Prens Harry'den uzak tutmaları talimatını verdiği iddia edildi.
KISKANÇLIK KRİZİ
Tom Bower'ın yeni kitabına göre Kraliyet Ailesi, Beckham'ın "çekici kişiliğinin ve medyanın ona olan ilgisinin" gölgesinde kalmak istemiyordu.
Beckham ve eşi Victoria, Harry ve Meghan'ın Mayıs 2018'deki düğününe konuk oldular ancak ilişkileri iyi gitmedi.
DAVID BECKHAM'I HARRY İLE GÖRÜŞTÜRMEDİLER
Ekim 2018'de Beckham Harry'nin Invictus Oyunlarına katılmak için Avustralya'ya uçtu ancak bu ziyaretten sonra ikilinin ilişkileri bir daha eskisi gibi olmadı.
Bower kitabında "Beckham Invictus Oyunları stadyumunda kendini yalnız buldu. Prens Harry ile tanışmak için kararlaştırılan günde geldiğinde görevlilerin kendisini mutlu etmek ama Harry'den uzak tutmak için bir dans oynamaları karşısında şaşkına döndü." İfadelerini kullandı.
UZAKLAŞTIRMA EMRİNİ MEGHAN VERMİŞ
"Daha sonra ortaya çıkan uzaklaştırma emrinin Meghan tarafından verildiği ortaya çıktı" diyen yazar, "Beckham'dan ve özellikle de eşi Victoria'dan medyada herhangi bir rekabet istemiyordu" ifadelerini kullandı ve Meghan Markle'ın Beckham çiftini kıskandığını belirtti.